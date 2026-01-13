110 Millionen krank, erst 15 Millionen behandelt – hier riecht Novo das Geld

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk treibt den Einstieg in einen neuen Teilmarkt für Adipositas-Therapien voran und setzt dabei auf Tabletten statt Spritzen. Auf der Gesundheitskonferenz von JPMorgan in San Francisco sagte Novo-Nordisk-CEO Mike Doustdar, dass Tabletten neue Patientengruppen erschließen könnten. Derzeit würden nur 10 bis 15 Millionen Amerikaner medikamentös behandelt, obwohl rund 110 Millionen an Adipositas litten. Ein wesentlicher Grund sei die Abneigung vieler Patienten gegen Injektionen.

Novo hat Anfang Januar eine tägliche Tablettenform von Wegovy in den USA eingeführt, mit einem Einstiegspreis von 149 US-Dollar pro Monat. Der Konzern erwartet, dass orale Präparate bis 2030 mehr als ein Drittel des globalen GLP-1-Adipositasmarkts ausmachen könnten. "Wir glauben, dass die Tablette tatsächlich bis zu einem Drittel oder mehr dieses Marktes insgesamt ausmachen könnte, wenn wir weitergehen", sagte Ludovic Helfgott, Executive Vice President für Produkt- und Portfoliostrategie. Die Neubewertung spiegele ein besseres Verständnis eines zunehmend verbrauchergetriebenen Marktes wider, in dem viele Patienten die Behandlung selbst bezahlen. Laut Helfgott könnten Tabletten insbesondere Gruppen erschließen, die bislang unterrepräsentiert waren, darunter Männer und jüngere Patienten oder Menschen, die Adipositas nicht als Krankheit akzeptieren. Novo priorisiert zunächst einen starken US-Start, um Lieferengpässe wie nach der Einführung von Wegovy 2021 zu vermeiden und einen "globalen Halo-Effekt" zu erzielen.