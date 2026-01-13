Nordex mit Rekordauftragseingang - Preisumfeld stabil

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Ausbau der Windenergie beschert dem Turbinenbauer Nordex dicke Auftragsbücher. Im vierten Quartal lagen die Bestellungen bei knapp 3,6 Gigawatt (GW) und damit gut neun Prozent über dem Vorjahreswert, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Nordex-Aktie verlor nach den Neuigkeiten zuletzt knapp ein Prozent an Wert. Seit Jahresbeginn hat sie aber rund 11 Prozent gewonnen; und das nach einem bereits sehr starken Börsenjahr 2025. Analysten hatten denn auch bereits mit einem starken Auftragseingang gerechnet, auch weil Nordex in den vergangenen Tagen noch mehrere Großaufträge gemeldet hatte.

Insgesamt wurden in den letzten drei Monaten des Jahres 547 Windenergieanlagen für Projekte in zwölf Ländern bestellt; der Großteil der Aufträge kam aus Deutschland, Kanada und Frankreich. Im Gesamtjahr legte der Auftragseingang um 22,5 Prozent auf den Rekordwert von 10,2 Gigawatt zu.