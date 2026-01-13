    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    ROUNDUP

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nordex mit Rekordauftragseingang - Preisumfeld stabil

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex verzeichnet 3,6 GW Bestellungen im Q4 2025.
    • Auftragseingang 2025 steigt um 22,5% auf 10,2 GW.
    • Stabiler Verkaufspreis bei 0,89 Mio. Euro pro MW.
    ROUNDUP - Nordex mit Rekordauftragseingang - Preisumfeld stabil
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Ausbau der Windenergie beschert dem Turbinenbauer Nordex dicke Auftragsbücher. Im vierten Quartal lagen die Bestellungen bei knapp 3,6 Gigawatt (GW) und damit gut neun Prozent über dem Vorjahreswert, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Nordex-Aktie verlor nach den Neuigkeiten zuletzt knapp ein Prozent an Wert. Seit Jahresbeginn hat sie aber rund 11 Prozent gewonnen; und das nach einem bereits sehr starken Börsenjahr 2025. Analysten hatten denn auch bereits mit einem starken Auftragseingang gerechnet, auch weil Nordex in den vergangenen Tagen noch mehrere Großaufträge gemeldet hatte.

    Insgesamt wurden in den letzten drei Monaten des Jahres 547 Windenergieanlagen für Projekte in zwölf Ländern bestellt; der Großteil der Aufträge kam aus Deutschland, Kanada und Frankreich. Im Gesamtjahr legte der Auftragseingang um 22,5 Prozent auf den Rekordwert von 10,2 Gigawatt zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    34.304,60€
    Basispreis
    2,22
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29.999,15€
    Basispreis
    2,22
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nordex habe 2025 sehr stark abgeschlossen, so Jefferies-Analyst Constantin Hesse. Eine Abkühlung der Dynamik sei noch nicht erkennbar.

    Die Preise blieben laut Nordex im vierten Quartal stabil. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt Leistung lag bei 0,89 Millionen Euro und damit unverändert gegenüber dem Vorjahr. Der Wert des Auftragseingangs wuchs um knapp zehn Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro.

    Im Gesamtjahr stieg der durchschnittliche Verkaufspreis leicht von 0,90 Millionen Euro auf 0,91 Millionen, was den Angaben zufolge vor allem am Projektumfang und an regionalen Mixeffekten lag./err/stw/mis

    Nordex

    -0,12 %
    +2,69 %
    +11,00 %
    +34,31 %
    +183,07 %
    +116,23 %
    +46,97 %
    +15,29 %
    +255,33 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 31,92 auf Tradegate (13. Januar 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +2,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 7,52 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -6,19 %/+18,82 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordex. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Nordex mit Rekordauftragseingang - Preisumfeld stabil Der Ausbau der Windenergie beschert dem Turbinenbauer Nordex dicke Auftragsbücher. Im vierten Quartal lagen die Bestellungen bei knapp 3,6 Gigawatt (GW) und damit gut neun Prozent über dem Vorjahreswert, wie das im MDax notierte Unternehmen am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     