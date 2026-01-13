    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise

    ROUNDUP

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Symrise veräußert Terpen-Geschäft - Abschreibungen und Aktienrückkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Symrise plant Verkauf des Terpen-Geschäfts.
    • Hohe Abschreibungen auf Swedencare-Beteiligung nötig.
    • Aktienrückkaufprogramm von bis zu 400 Millionen Euro.
    ROUNDUP - Symrise veräußert Terpen-Geschäft - Abschreibungen und Aktienrückkauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise plant den Verkauf seines Terpen-Geschäfts. Dass in diesem Zusammengang sowie auf die schwedische Beteiligung Swedencare hohe Abschreibungen notwendig werden, erschreckte die Anleger aber nicht. Schließlich stand eine Veräußerung des Geschäfts mit Terpen-Inhaltsstoffe schon eine Weile zur Debatte. Zudem kündigte Symrise auch einen Aktienrückkauf an. An der Börse ging das 2025 arg gebeutelte Papier der Niedersachsen auf Erholungskurs.

    Für das Terpen-Geschäft gibt es Interessenten, allerdings liegen die Gebote wohl deutlich unter dem bilanzierten Wert. Daher muss der Dax -Konzern für das vierte Quartal eine Wertberichtigung von etwa 145 Millionen Euro vornehmen, wie er am Montagabend mitteilte. Bereits im vergangenen Frühling hatte Symrise wissen lassen, strategische Optionen für Terpen-Inhaltsstoffe zu evaluieren. Dabei handelt es sich um verschiedenste Substanzen auch für die Kosmetik- und Lebensmittelindustrien.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.507,06€
    Basispreis
    21,64
    Ask
    × 11,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.120,18€
    Basispreis
    2,24
    Ask
    × 11,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Höhe der Wertberichtigung impliziere einen nur geringen Wert des Geschäfts mit einem Jahresumsatz von wohl über 100 Millionen Euro, erklärte Branchenexperte Chris Counihanvom vom Investmenthaus Jefferies. Das Terpen-Geschäft habe zudem ohnehin verwässernd auf die Gewinnmarge gewirkt.

    Auch auf die in Schweden börsennotierte Beteiligung Swedencare AB muss Symrise eine - ebenfalls nicht zahlungswirksame - Abschreibung vornehmen, und zwar in Höhe von 150 Millionen Euro. Dadurch werde das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2025 unter der eigenen Erwartung sowie unter der Marktschätzung liegen, hieß es weiter vom Unternehmen.

    Die Abschreibung folgt auf einen Kursverlust von rund einem Fünftel des Herstellers von Zusätzen für Haustierfutter, an dem Symrise laut aktueller Daten knapp 41 Prozent hält. 2021 war Symrise bei Swedencare eingestiegen. Damals, also während der Corona-Pandemie, boomte der Markt für Heimtiernahrung. 2022 brach der Aktienkurs dann aber ein und Symrise musste schon einmal auf die damals knapp 30-prozentige Beteiligung 126 Millionen Euro abschreiben.

    Weitere Details dürfte es dann am 4. März bei der Vorlage der Jahreszahlen für 2025 durch Symrise geben. Das Unternehmen hatte zuletzt für 2025 noch ein organisches Umsatzwachstum von 2,3 bis 3,3 Prozent in Aussicht gestellt und eine operative Marge (Ebitda) von rund 21,5 Prozent. Analysten haben bisher im Durchschnitt bei einem Umsatz von 4,9 Milliarden Euro ein leichtes Wachstum des operativen Gewinns (Ebitda) auf knapp 1,06 Milliarden Euro auf dem Zettel gehabt.

    Zusätzlich zu den Wertberichtigungen kündigte Symrise noch ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 400 Millionen Euro an. Dies habe eine Laufzeit vom 1. Februar bis zum 31. Oktober 2026. Die Aktien sollen eingezogen und das Grundkapital entsprechend herabgesetzt werden. Symrise verfüge über einen hohen freien Mittelfluss und zunehmende finanzielle Flexibilität durch Portfoliomaßnahmen, sagte Vorstandschef Jean-Yves Parisot.

    Bei Anlegern kamen die Nachrichten in Summe gut an. Die Aktie, die seit Mitte Dezember an einer Bodenbildung arbeitet, zog am Dienstag an der Dax-Spitze um gut sechs Prozent auf 75,52 Euro an. Allerdings war das Papier 2025 mit einem Kursrutsch um ein Drittel auch der größte Verlierer im deutschen Leitindex. Das Umfeld war von Zurückhaltung der Verbraucher geprägt. Gerade in Nordamerika, wo Konsumenten die Zollpolitik der Trump-Regierung spürten. Und auch das Geschäft mit Produkten rund um Haustiernahrung schwächelte im langjährigen Vergleich eher./mis/zb/err/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 25.353 auf Ariva Indikation (13. Januar 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +11,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,46 Mrd..

    Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -7,06 %/+41,43 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Symrise - SYM999 - DE000SYM9999

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Symrise. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Symrise veräußert Terpen-Geschäft - Abschreibungen und Aktienrückkauf Der Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise plant den Verkauf seines Terpen-Geschäfts. Dass in diesem Zusammengang sowie auf die schwedische Beteiligung Swedencare hohe Abschreibungen notwendig werden, erschreckte die Anleger aber nicht. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     