    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    KI für neue Medikamente

    1725 Aufrufe 1725 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dieser NVIDIA-Deal könnte die Pharmaindustrie verändern!

    NVIDIA und Eli Lilly gründen ein gemeinsames Innovationslabor. Bis zu eine Milliarde US-Dollar sollen die Arzneimittelentwicklung radikal beschleunigen.

    Für Sie zusammengefasst
    KI für neue Medikamente - Dieser NVIDIA-Deal könnte die Pharmaindustrie verändern!
    Foto: NVIDIA Corporation

    Wie Reuters berichtete, will der Chipkonzern Nvidia mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly in den kommenden fünf Jahren rund eine Milliarde US-Dollar in ein gemeinsames Forschungslabor investieren. Das neue Zentrum soll im Großraum der San Francisco Bay Area entstehen, wie beide Unternehmen am Montag erklärten.

    Fokus auf neue KI-Chipgeneration

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    200,28€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 11,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    169,43€
    Basispreis
    1,47
    Ask
    × 11,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In dem Labor sollen die neuesten Vera Rubin KI-Chips von Nvidia eingesetzt werden. Ziel ist es, moderne KI-Modelle für die Entwicklung und Entdeckung neuer Medikamente zu nutzen. Pharmaunternehmen greifen zunehmend auf solche Technologien zurück, um die Zeit bis zur Markteinführung neuer Therapien deutlich zu verkürzen. Zusätzlich dient Nvidias Biotech-Plattform BioNeMo als technologische Grundlage, um große KI-Modelle für Biologie und Chemie zu entwickeln, wie S&P Capital IQ berichtete.

    Kontinuierliches Lernen statt isolierter Forschung

    Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht der Aufbau eines sogenannten kontinuierlichen Lernsystems. Dabei sollen rechnergestützte Simulationen eng mit realen Laboren verbunden werden. KI-Modelle, Datengenerierung und Experimente greifen kontinuierlich ineinander, um Entwicklungszyklen zu verkürzen und Forschungsergebnisse schneller zu verbessern. Dieses Scientist-in-the-Loop-Modell geht über klassische KI-Anwendungen hinaus und soll rund um die Uhr KI-gestützte Experimente ermöglichen, so S&P Capital IQ.

    Ankündigung zum Auftakt der JPMorgan-Konferenz

    Die Bekanntgabe erfolgte zum Start der einwöchigen JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco. Erst wenige Monate zuvor hatte Eli Lilly angekündigt, einen eigenen Supercomputer aufzubauen. Dafür setzt das Unternehmen auf mehr als 1.000 Grace Blackwell KI-Chips der aktuellen Generation von Nvidia.

    Offen blieb, ob Mittel von Nvidia direkt an Eli Lilly fließen und anschließend für den Kauf von Nvidia-Hardware verwendet werden. Solche möglichen Kreisläufe hatten bei anderen Investitionen des Chipkonzerns bereits Fragen aufgeworfen.

    Nvidias Ansatz im Biotechnologie-Markt

    Nvidia verfolgt im Biotechnologie-Sektor eine Plattformstrategie. Der Konzern stellt offene KI-Modelle und Software bereit, auf deren Basis Pharmaunternehmen eigene Entwicklungsplattformen aufbauen können, betrieben mit Nvidia-Hardware. Am Montag präsentierte Nvidia mehrere neue Modelle, darunter ein System, das prüft, ob mithilfe von KI entworfene Wirkstoffe in realen Laboren praktisch herstellbar sind.

    Gemeinsame Forschung unter einem Dach

    In dem neuen Forschungszentrum sollen Teams von Nvidia und Eli Lilly eng zusammenarbeiten. Der genaue Standort wird im März bekanntgegeben. Nvidia-Gesundheitschefin Kimberly Powell sagte bei einem Pressebriefing, beide Unternehmen stellten "zusätzliche Ressourcen" für die neue Einrichtung bereit. Dort solle gemeinsam eine neue Datenbasis entstehen, um KI-Modelle für die biotechnologische Forschung weiter zu trainieren.

    Redaktion empfiehlt: So zahlen Sie nie wieder zu viel für StromProfitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit
    Preisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!

     

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI für neue Medikamente Dieser NVIDIA-Deal könnte die Pharmaindustrie verändern! NVIDIA und Eli Lilly gründen ein gemeinsames Innovationslabor. Bis zu eine Milliarde US-Dollar sollen die Arzneimittelentwicklung radikal beschleunigen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     