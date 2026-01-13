Tuya Smart bringt Aura auf den Markt, einen KI-Begleitroboter für Haustiere

Haustiere sind für Menschen zu wichtigen emotionalen Begleitern geworden – dennoch werden ihre eigenen emotionalen Bedürfnisse häufig übersehen. Wenn Ihr Haustier beginnt, sich unter dem Bett zu verstecken, sich übermäßig zu putzen oder das Interesse an Leckerlis verliert, können diese scheinbar geringfügigen Veränderungen tatsächlich Anzeichen für Stress sein.

LAS VEGAS, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein globaler Anbieter von KI-Cloud-Plattformdiensten, hat auf der CES 2026, der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik, offiziell Aura vorgestellt, seinen ersten KI-gestützten Begleitroboter für Haustiere.

Untersuchungen zeigen, dass längere Phasen der Einsamkeit bei Haustieren zu Angstzuständen, Depressionen und Verhaltensauffälligkeiten führen können. Während herkömmliche intelligente Geräte grundlegende Aufgaben wie Füttern oder Überwachen bewältigen können, sind sie nicht in der Lage, die tieferen emotionalen Bedürfnisse von Haustieren zu erfüllen. Haustiere benötigen mehr als nur Futter – sie müssen wahrgenommen, verstanden und begleitet werden. Angetrieben von dieser Erkenntnis stellte Tuya Aura vor.

Ein freundlicher, intelligenter „Haustier-Butler"

Am Stand von Tuya auf der CES 2026 erregt Aura schnell das Interesse der Besucher. Aura basiert auf Kernmodulen – darunter ein IPC-Sprachmodul, interaktive Fütterungs- und Spielmodule, ein Roboter-Mobilitätsmodul und eine kombinierte Fütterungs- und Ladestation – und integriert mehrere GenAI-Funktionen. Es kann flexibel verschiedene Aufgaben übernehmen und läutet damit eine neue Ära der KI-gestützten Haustierbegleitung ein.

Ein „Emotionsübersetzer" für Haustiere

Durch Verhaltensanalyse und Geräuscherkennung kann Aura den emotionalen Zustand eines Haustieres genau interpretieren: ob aufgeregt, ängstlich, einsam oder entspannt. Tierhalter erhalten über ihr Smartphone emotionale Berichte in Echtzeit, wodurch sie die Gefühle ihrer Haustiere besser verstehen und auch unterwegs mit ihnen in Verbindung bleiben können.

Ein interaktiver „Allround-Spielgefährte"

Aura verfügt über Laserspiel, Futterausgabe, simulierte Tiergeräusche, ausdrucksstarke animierte Augen und Gesichtsausdrücke sowie intelligente Sprachinteraktion. Es ist so konzipiert, dass es reaktionsschnell und warmherzig ist und das Erlebnis der Haustiere von der Interaktion mit einem kalten Gerät zu einer Bindung mit einem fürsorglichen Begleiter verwandelt.