Barclays hebt Zalando auf 'Overweight' - Ziel 35 Euro

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,48 % und einem Kurs von 26,38 auf Tradegate (13. Januar 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +9,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,02 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,95 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -12,71 %/+36,62 % bedeutet.