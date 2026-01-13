ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Zalando auf 'Overweight' - Ziel 35 Euro
- Barclays stuft Zalando auf "Overweight" hoch.
- Kursziel von 28 auf 35 Euro angehoben.
- Zalando überzeugt durch KI, Sortiment und Logistik.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Zalando von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 35 Euro angehoben. Der Online-Modehändler sei mit Blick auf den Wandel der Branche durch den Einsatz von KI besser aufgestellt als von vielen Investoren befürchtet, schrieb Sarah Roberts in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zalando überzeuge mit Datentiefe, einem breiten Sortiment und einem starken Logistiknetzwerk, der schwer nachzubauen sei./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 04:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,48 % und einem Kurs von 26,38 auf Tradegate (13. Januar 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +9,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,95 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -12,71 %/+36,62 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 35 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Entscheidung des Online-Modehändlers, das Logistikzentrum in Erfurt zu schließen, stehe im Einklang mit der Konzernstrategie zur Maximierung der Kapazitätsauslastung, schrieb Frederick Wild am Donnerstag. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2028 dürfte nun steigen./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
...die Börse läuft immer da wo wenige hinschauen....und hier ist dementsprechend reichlich Luft nach oben..
Die Phase des extrem günstigen Einkaufens wird bald vorbei sein, und dann sehe ich Zalando deutlich besser aufgestellt.