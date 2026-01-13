    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPirelli & C.SPA AktievorwärtsNachrichten zu Pirelli & C.SPA

    Conti, Michelin oder Pirelli?

    Depot auf dem Glatteis? Kein Problem mit den richtigen Reifen-Aktien

    Die weltweite Nachfrage nach Reifen zeigt einen klaren Trend zu hochwertigeren Produkten, was Unternehmen wie Pirelli, Continental und Michelin zugutekommt. Die drei Aktien im Analysten-Check:

    Kurzfristige Preissteigerungen durch EU-Zölle und langfristiges Wachstum im Premium-Segment sind für europäische Reifenhersteller das wichtigste Thema im neuen Jahr. Besonders die drei Platzhirsche Continental, Pirelli und Michelin stechen in dieser Entwicklung hervor. Die Analysten von Berenberg Research und der Bank of America wählen ihre Favoriten für Anleger.

    Pirelli: Ein Schwergewicht im Premiumsegment

    Pirelli wird als der Vorreiter im Bereich der Premiumreifen gesehen, mit einer beeindruckenden Marktanteil von 50 Prozent bei "Prestige"-OEMs. Rund 80 Prozent des Umsatzes stammen bereits aus hochpreisigen Reifen. Das Unternehmen fokussiert sich darauf, die Produktion zu optimieren und die Rentabilität durch geringere Kosten und höhere Margen zu steigern. Analysten schätzen Pirelli aufgrund dieser Fokussierung als besonders gut positioniert und setzen einen Kursziel von 8 Euro – das bedeutet ein Potenzial von etwa 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

    Auch die Analysten der US-Großbank Bank of America sehen die Italiener stark positioniert. Die starken Verbindungen zu chinesischen Autobauern und die Fokussierung auf Premiumprodukte mit höheren Margen machten Pirelli zu dem bevorzugten Kandidaten in der Reifenbranche. Der potenzielle Ausstieg von Sinochem könnte zu einer Neubewertung der Aktie führen, was Pirelli weiteres Wachstumspotenzial verschafft.

    Continental: Stärke durch Effizienz

    Continental zeigt sich als Gewinner durch enorme Produktionskapazitäten und eine exzellente Kosteneffizienz. Zwar hat Continental einen geringeren Anteil an Premiumreifen (55 Prozent), aber die große Produktionsbasis und der Fokus auf niedrigere Produktionskosten sorgen für attraktive Margen. Analysten von Berenberg Research sehen Continental in einer guten Position, um von einer möglichen Aufspaltung und dem Verkauf von ContiTech zu profitieren. Das Kursziel liegt bei 74 Euro.

    Auch die BofA kürt Conti zum Top-Pick des Sektors mit einem Kursziel von 81 Euro. Continental profitiere besonders von den bevorstehenden EU-Anti-Dumping-Tarifen auf chinesische Reifen, die für eine Preisdiziplin im europäischen Markt sorgen könnten. Diese Maßnahme wird in den kommenden Monaten eine kurzfristige Entlastung bringen, da etwa 30 Prozent der Reifenimporte aus China stammen und 50 Prozent günstiger sind als europäische Produkte. 

    Michelin: Marktführer, aber mit Herausforderungen

    Michelin bleibt angesichts seiner Marktführerschaft und einer stabilen Basis von Premiumreifen (65 Prozent) eine interessante Aktie. Das Unternehmen hat jedoch einen stärkeren Fokus auf standardisierte Reifen, was angesichts des Trends zur Premiumisierung als Nachteil gelten könnte. Berenber empfiehlt daher, Michelin mit einer neutralen Haltung zu beobachten und setzen ein Kursziel von 28 Euro.

    Auch die BofA ist zurückhaltend bei Michelin. Die hohen Preiserhöhungen im Jahr 2025 und die schwache makroökonomische Lage lassen das Unternehmen im Vergleich zu seinen Konkurrenten zurückfallen, so Analyst Stephen Benhamou. Michelin ist besonders verwundbar durch die schwache Nachfrage im Lkw-Reifenmarkt, in dem es mit über 25 Prozent des Umsatzes stark vertreten ist. Die Aktie bekommt von der US-Großbank ein Underperform-Rating und ein Kursziel von 26 Euro.

    Fazit

    Der Reifenmarkt zeigt ein solides Wachstum, insbesondere im Bereich der Premiumreifen, von dem Unternehmen wie Pirelli besonders profitieren werden. Für Anleger, die auf diese Marktentwicklungen setzen möchten, bieten sich Pirelli und Continental als vielversprechende Optionen an, während Michelin aufgrund seiner breiteren Ausrichtung etwas riskanter erscheint.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


