Neo Battery Materials: Der nächste Batterie-Gamechanger?
Foto: zukunftsbilanzen.de
Neues Jahr, neue Investmentideen: Neo Battery Materials Ltd. ist ein kanadisches Technologie- und Materialunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von Silizium-Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert hat. Das Unternehmen positioniert sich als kosteneffizienter Anbieter von Hochleistungsanoden für Anwendungen in Elektromobilität, Drohnen, Robotik, Consumer Electronics und stationären Energiespeichern. Die strategische Ausrichtung zielt darauf ab, ein integrierter nordamerikanischer Anbieter entlang der Wertschöpfungskette für Batteriematerialien zu werden - ein Markt, der bislang von China dominiert wurde.
