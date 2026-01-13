    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    AIXTRON - Aktie zeigt Schwäche - 13.01.2026

    Am 13.01.2026 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um -3,17 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 13.01.2026

    Die AIXTRON Aktie ist bisher um -3,17 % auf 19,840 gefallen. Das sind -0,650  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,79 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Obwohl die AIXTRON Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +52,86 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +0,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +18,57 %.

    AIXTRON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,34 %
    1 Monat +21,07 %
    3 Monate +52,86 %
    1 Jahr +36,26 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Aixtron Aktie, die als vielversprechend für die KI-Infrastruktur angesehen wird. Die Aktivitäten von Goldman Sachshs und die Herausforderungen durch Leerverkäufer werden thematisiert, während die technologische Entwicklung in der Halbleiterindustrie, insbesondere die 300mm Wafer-Technologie, als entscheidend für die Zukunft von Aixtron hervorgehoben wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,25 Mrd. € wert.

    AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 13.01.2026 / 10:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

    Börsenstart Europa - 13.01. - FTSE Athex 20 stark +2,23 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    JEFFERIES stuft AIXTRON auf 'Hold'


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 17,50 auf 18,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Anleger im europäischen Halbleitersektor sollten sich 2026 auf einen holprigen Ritt einstellen, schrieb Janardan Menon …

    AIXTRON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    -3,34 %
    +0,34 %
    +21,07 %
    +52,86 %
    +36,26 %
    -28,26 %
    +42,03 %
    +485,41 %
    +225,74 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ



