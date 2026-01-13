AIXTRON - Aktie zeigt Schwäche - 13.01.2026

Die AIXTRON Aktie ist bisher um -3,17 % auf 19,840€ gefallen. Das sind -0,650 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,79 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Obwohl die AIXTRON Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +52,86 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +0,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +18,57 %.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,34 % 1 Monat +21,07 % 3 Monate +52,86 % 1 Jahr +36,26 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Aixtron Aktie, die als vielversprechend für die KI-Infrastruktur angesehen wird. Die Aktivitäten von Goldman Sachshs und die Herausforderungen durch Leerverkäufer werden thematisiert, während die technologische Entwicklung in der Halbleiterindustrie, insbesondere die 300mm Wafer-Technologie, als entscheidend für die Zukunft von Aixtron hervorgehoben wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,25 Mrd. € wert.

EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 13.01.2026 / 10:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 17,50 auf 18,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Anleger im europäischen Halbleitersektor sollten sich 2026 auf einen holprigen Ritt einstellen, schrieb Janardan Menon …

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.