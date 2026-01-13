Diginex Aktie steigt um +2,68 % - 13.01.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Diginex Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -90,79 % verkraften.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Diginex Aktie. Mit einer Performance von +2,68 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Diginex Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -22,20 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,1050€, mit einem Plus von +2,68 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diginex Aktie damit um -48,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -71,61 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Diginex um -43,06 % verloren.

Diginex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -48,10 % 1 Monat -71,61 % 3 Monate -90,79 % 1 Jahr -66,85 %

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,74 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Diginex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.