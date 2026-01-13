SMA Solar Technology Aktie verliert signifikant - 13.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die SMA Solar Technology Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,28 % im Minus. Der Kursrückgang der SMA Solar Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,33 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,28 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SMA Solar Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +54,12 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -13,46 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,82 %. Im Jahr 2026 gab es für SMA Solar Technology bisher ein Minus von -5,90 %.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,46 % 1 Monat -4,82 % 3 Monate +54,12 % 1 Jahr +126,51 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Mrd. € wert.

Der Dax hat sich nach seinem beeindruckenden Rekordlauf am Dienstag stabil gezeigt. Kurz sprang er bis auf rund 25.428 Punkte und übertraf damit seine Bestmarke vom Vortag leicht, gab die Gewinne aber wieder ab. Stützend wirkten die US-Börsen. An …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 39 auf 37 Euro gesenkt. Am Markt würden die Margenbelastungen durch Investitionen in Forschung und Entwicklung unterschätzt, vor allem wenn sich die Sparte …

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.