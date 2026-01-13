    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDouglas AktievorwärtsNachrichten zu Douglas

    Besonders beachtet!

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Douglas Aktie mit kräftigem Kurssturz - 13.01.2026

    Am 13.01.2026 ist die Douglas Aktie, bisher, um -3,64 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Douglas Aktie.

    Besonders beachtet! - Douglas Aktie mit kräftigem Kurssturz - 13.01.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Douglas Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 13.01.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Douglas Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,64 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,85 %, geht es heute bei der Douglas Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl die Douglas Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,33 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Douglas AG!
    Long
    10,78€
    Basispreis
    1,01
    Ask
    × 11,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    12,44€
    Basispreis
    1,02
    Ask
    × 10,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Douglas Aktie damit um -0,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,53 %. Im Jahr 2026 gab es für Douglas bisher ein Minus von -3,22 %.

    Douglas Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,99 %
    1 Monat -7,53 %
    3 Monate +0,33 %
    1 Jahr -40,34 %

    Informationen zur Douglas Aktie

    Es gibt 108 Mio. Douglas Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,25 Mrd. € wert.

    JEFFERIES stuft Douglas auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Douglas von 18 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Martin Comtesse reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen auf Sicht von drei Jahren./mis/zb …

    Douglas Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Douglas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Douglas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Douglas

    -3,97 %
    -0,99 %
    -7,53 %
    +0,33 %
    -40,34 %
    -56,72 %
    ISIN:DE000BEAU1Y4WKN:BEAU1Y



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Douglas Aktie mit kräftigem Kurssturz - 13.01.2026 Am 13.01.2026 ist die Douglas Aktie, bisher, um -3,64 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Douglas Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     