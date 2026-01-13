Douglas Aktie mit kräftigem Kurssturz - 13.01.2026

Obwohl die Douglas Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,33 %.

Am heutigen Handelstag musste die Douglas Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,64 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,85 %, geht es heute bei der Douglas Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Douglas Aktie damit um -0,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,53 %. Im Jahr 2026 gab es für Douglas bisher ein Minus von -3,22 %.

Douglas Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,99 % 1 Monat -7,53 % 3 Monate +0,33 % 1 Jahr -40,34 %

Informationen zur Douglas Aktie

Es gibt 108 Mio. Douglas Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,25 Mrd. € wert.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Douglas von 18 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Martin Comtesse reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen auf Sicht von drei Jahren./mis/zb …

Douglas Aktie jetzt kaufen?

Ob die Douglas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Douglas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.