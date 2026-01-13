TeamViewer Aktie fällt auf 6,1950€ - 13.01.2026

Die TeamViewer Aktie ist bisher um -2,29 % auf 6,1950€ gefallen. Das sind -0,1450 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,97 %, geht es heute bei der TeamViewer Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die TeamViewer Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -25,24 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +8,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,94 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +8,33 % gewonnen.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,60 % 1 Monat +14,94 % 3 Monate -25,24 % 1 Jahr -38,66 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, die von Leerverkäufen und der Rolle von Banken beeinflusst wird. Nutzer äußern Bedenken über mögliche Marktmanipulationen und empfinden die aktuelle Bewertung von 1 Milliarde Euro als zu niedrig. Viele erwarten einen Kursanstieg nach den Q4-Zahlen, mit Prognosen, die einen Anstieg über 6 Euro vorsehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Mrd. € wert.

TeamViewer steht laut einer Analyse von BofA Research vor einer Neubewertung. Trotz neuer Produkte, starker Enterprise-Dynamik und ambitionierter KI-Strategie werde das Unternehmen an der Börse weiterhin unterschätzt.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.