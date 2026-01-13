    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    TeamViewer Aktie fällt auf 6,1950€ - 13.01.2026

    Am 13.01.2026 ist die TeamViewer Aktie, bisher, um -2,29 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 13.01.2026

    Die TeamViewer Aktie ist bisher um -2,29 % auf 6,1950 gefallen. Das sind -0,1450  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,97 %, geht es heute bei der TeamViewer Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die TeamViewer Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -25,24 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +8,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,94 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +8,33 % gewonnen.

    TeamViewer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,60 %
    1 Monat +14,94 %
    3 Monate -25,24 %
    1 Jahr -38,66 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, die von Leerverkäufen und der Rolle von Banken beeinflusst wird. Nutzer äußern Bedenken über mögliche Marktmanipulationen und empfinden die aktuelle Bewertung von 1 Milliarde Euro als zu niedrig. Viele erwarten einen Kursanstieg nach den Q4-Zahlen, mit Prognosen, die einen Anstieg über 6 Euro vorsehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Zur TeamViewer Diskussion

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Mrd. € wert.

    "Deutlich unterbewertet": BofA küsst TeamViewer-Aktie wach


    TeamViewer steht laut einer Analyse von BofA Research vor einer Neubewertung. Trotz neuer Produkte, starker Enterprise-Dynamik und ambitionierter KI-Strategie werde das Unternehmen an der Börse weiterhin unterschätzt.

    TeamViewer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    -2,21 %
    +8,60 %
    +14,94 %
    -25,24 %
    -38,66 %
    -51,82 %
    -84,77 %
    -79,47 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90



