Newron Pharmaceuticals - Aktie bricht ein -9,41 % - 13.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die Newron Pharmaceuticals Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,41 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,54 %, geht es heute bei der Newron Pharmaceuticals Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Newron Pharmaceuticals entwickelt Therapien für neurologische Erkrankungen, mit Produkten wie Xadago für Parkinson. Als Nischenanbieter konkurriert es mit Biogen und Teva. Einzigartig ist die Spezialisierung auf seltene Erkrankungen und strategische Partnerschaften.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Newron Pharmaceuticals-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +101,03 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Newron Pharmaceuticals Aktie damit um +20,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +53,72 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +27,61 % gewonnen.

Newron Pharmaceuticals Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,84 % 1 Monat +53,72 % 3 Monate +101,03 % 1 Jahr +238,63 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Newron Pharmaceuticals Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Newron Pharmaceuticals Aktie, die nach einem starken Anstieg Rücksetzer verzeichnet. Anleger sind gespalten: Einige sehen Rückgänge als Kaufgelegenheit, während andere auf weitere Verluste warten. Technische Korrekturen von bis zu 30% werden als normal erachtet. Zudem gibt es Hinweise auf größere Verkaufsorders, die den Kurs belasten, was zu einer angespannten Marktsituation führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Newron Pharmaceuticals eingestellt.

Informationen zur Newron Pharmaceuticals Aktie

Es gibt 19 Mio. Newron Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 570,06 Mio. € wert.

Newron Pharmaceuticals Aktie jetzt kaufen?

Ob die Newron Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newron Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.