Jahresrückblick 2025 & Ausblick: Zahlen, Daten Fakten

    Der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund fokussiert sich auf Qualitätsunternehmen aus dem Börsen gelisteten Mittelstand. Erfahren Sie mehr zur aktuellen Entwicklung in der Webkonferenz.

    Falls Sie gestern bei unserer Webkonferenz zum Jahresauftakt nicht live dabei sein konnten, haben wir hier die wichtigsten Fakten und unsere Analysen aus dem Jahr 2025 für Sie zusammengefasst.

     

    ▶️ 𝗣𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗝𝗮𝗵𝗿𝗲𝘀𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝘇 𝟮𝟬𝟮𝟱: Das vergangene Jahr war für den Fonds erfolgreich. Die S-Tranche erzielte im Gesamtjahr 2025 eine Wertentwicklung von +13,55%, die I-Tranche von +13,30% und die R-Tranche von +12,56%. Damit konnte der Fonds eine deutlich bessere Entwicklung verzeichnen als das Cluster der entsprechenden CDAX-Unternehmen. Besonders positiv entwickelten sich Pva Tepla, Cicor und technotrans im Gesamtjahr, während TeamViewer, Brockhaus und Redcare belasteten.

     

    ▶️𝗘𝗿𝗳𝗼𝗹𝗴𝗲 & 𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀: Durch die rechtzeitige Reduzierung bei Eckert & Ziegler konnten wir Kursverluste vermeiden. Gleichzeitig entwickelten sich Implenia (+32,6%) und Cicor (+80,9%) nach Kauf sehr erfreulich. Unsere Learnings beziehen sich auf nicht realisierte Teilverkäufe und verpasste Einstiege.

     

    ▶️𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀𝘁𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗔𝘂𝘀𝗯𝗹𝗶𝗰𝗸: Kleinere Unternehmen profitieren verstärkt von der wirtschaftlichen Belebung in Deutschland. Zudem stützen attraktive Fundamentaldaten unseren Ausblick: Während die Umsätze und Ergebnisse unserer Portfoliounternehmen einen zweistelligen Zuwachs zeigen, liegen die aktuellen Bewertungen (EV/EBITDA) deutlich unter dem historischen Durchschnitt.

     

    🔗 Die genauen Details und Einblicke finden Sie in der 𝗔𝘂𝗳𝘇𝗲𝗶𝗰𝗵𝗻𝘂𝗻𝗴:

     

    𝗣𝗮𝘀𝘀𝘄𝗼𝗿𝘁: c.3t4MYV

    Lukas Spang
    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
    Verfasst von Lukas Spang
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
