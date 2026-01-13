Barclays senkt Ziel für Scout24 auf 131 Euro - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 86,35 auf Tradegate (13. Januar 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -2,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,26 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 6,47 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 103,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +19,42 %/+51,88 % bedeutet.