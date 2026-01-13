ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Scout24 auf 131 Euro - 'Overweight'
- Barclays senkt Kursziel für Scout24 auf 131 Euro.
- Einstufung bleibt "Overweight", positive Wachstumsperspektiven.
- Scout24 zählt zu Favoriten, Rightmove vorsichtig betrachtet.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 137,70 auf 131,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Aktien von Internetportalbetreiber dürften sich 2026 besser schlagen, schrieb Andrew Ross in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Wachstumsperspektiven seien gut, KI hin oder her. Scout24 zähle zu seinen Favoriten, auf Rightmove blicke er hingegen vorsichtig. Die Zieländerung reflektiere kleinere Anpassungen am Bewertungsmodell./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 04:00 / GMT
