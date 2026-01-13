    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Ziel für Suss Microtec auf 56 Euro - 'Buy'

    • Jefferies hebt Kursziel für Suss Microtec auf 56 Euro.
    • Anleger im Halbleitersektor müssen 2026 vorsichtig sein.
    • Hohe Erwartungen könnten zu Enttäuschungen führen.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für Suss Microtec auf 56 Euro - 'Buy'
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 42 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anleger im europäischen Halbleitersektor sollten sich 2026 auf einen holprigen Ritt einstellen, schrieb Janardan Menon in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Bewertungen hätten zugelegt und die Erwartungen seien hoch. Daher seien Enttäuschungen möglich, da die Nachfrage abseits von KI träge sei. Daher sei eine genaue Titelauswahl wichtig. Seine Favoriten sind Infineon, Suss und Nokia./mis/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

    SUESS MicroTec

    -0,17 %
    +10,14 %
    +22,44 %
    +42,26 %
    +12,51 %
    +161,17 %
    +125,02 %
    +471,98 %
    +92,96 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023

     

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 47,20 auf Tradegate (13. Januar 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +10,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 901,87 Mio..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -21,58 %/+22,93 % bedeutet.


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
