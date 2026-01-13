Jefferies hebt Ziel für Suss Microtec auf 56 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 47,20 auf Tradegate (13. Januar 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +10,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,44 %.

Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 901,87 Mio..

SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -21,58 %/+22,93 % bedeutet.