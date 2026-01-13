ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Suss Microtec auf 56 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel für Suss Microtec auf 56 Euro.
- Anleger im Halbleitersektor müssen 2026 vorsichtig sein.
- Hohe Erwartungen könnten zu Enttäuschungen führen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 42 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anleger im europäischen Halbleitersektor sollten sich 2026 auf einen holprigen Ritt einstellen, schrieb Janardan Menon in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Bewertungen hätten zugelegt und die Erwartungen seien hoch. Daher seien Enttäuschungen möglich, da die Nachfrage abseits von KI träge sei. Daher sei eine genaue Titelauswahl wichtig. Seine Favoriten sind Infineon, Suss und Nokia./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 47,20 auf Tradegate (13. Januar 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +10,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,44 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 901,87 Mio..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -21,58 %/+22,93 % bedeutet.
Kursziel: 56 Euro
Community Beiträge zu SUESS MicroTec - A1K023 - DE000A1K0235
Das ja mal ein erfreulicher Sprung, damit zum ersten mal im Plus mit dieser Aktie. Als ich eingestiegen bin war sie mit über 60€ im Kurs. Hab immer mal nachgekauft als es abwärts ging. War wohl richtig Stand jetzt.
Die SUSS-Veranstaltung ist jetzt auch auf YouTube veröffentlicht:
>> Externen Inhalt hier ansehen <<