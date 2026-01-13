Jefferies hebt Ziel für Infineon auf 52 Euro - 'Buy'

Wenn man sich diesen Verlauf ganz nüchtern betrachtet, sieht man deutlich, dass man hier (von wenigen Ausnahmen abgesehen) als langfristiger Anleger über die letzten Jahre kaum einen Cent verdienen konnte, sollte man nicht clever genug gewesen sein da oben seine Bestände permanent, einem Swingtrade gleich, glattgestellt zu haben.





IFX / MONTH / XETRA / 27-08-2025





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250827224231-ifx-month-xetra.jpg





Fast schon brutal, wie die Bären jeden Angriff der Bullen völlig humorlos abfrühstücken. Wenn man bedenkt, dass IFX eine Art Lieblingsaktie für deutsche Anleger darstellt, kann man sehen, dass echte Liebe nicht immer mit üppiger Rendite belohnt wird und man kann davon ausgehen, dass über diesen dargestellten Zeitraum nicht wenige Kleinanleger ernüchternd aufgegeben haben, da nicht jeder die Geduld aufbringen kann, um so einen Verlauf nüchtern hinnehmen zu können. Man muss das ja immer im Kontext anderer Halbleiterhersteller betrachten, von denen einige ihren Aktionären reichlicher belohnt hatten. Da kann man gespannt sein, ob die Bullen diese obere "Todeslinie" zeitnah herausnehmen können? Wobei sich das absolute Top ja mit jedem Monat weiter entfernt, da wir hier ja einen deutlichen Abwärtstrend sehen, dessen obere Grenze sich permanent weiter nach unten schiebt.