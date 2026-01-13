    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    SPD verteidigt Steuerkonzept

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Keine Steuererhöhung'

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD will Erbschaftssteuer reformieren für Gerechtigkeit.
    • Lebensfreibetrag von 1 Mio. Euro für Erben geplant.
    • Union kritisiert Konzept, fordert Steuersenkungen statt -erhöhungen.
    SPD verteidigt Steuerkonzept - 'Keine Steuererhöhung'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD im Bundestag wirbt für ihr umstrittenes Erbschaftssteuerkonzept mit dem Ziel steigender Steuergerechtigkeit. "In Deutschland werden jährlich zwischen 300 bis 400 Milliarden Euro vererbt - steuerlich erfasst und besteuert werden momentan 9,2 Milliarden Euro", sagte SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar in Berlin. Ziel sei, "dass wir für mehr Leistungsgerechtigkeit und mehr Chancengleichheit sorgen wollen."

    Anders als von Kritikerinnen und Kritikern behauptet, ziele die SPD für den Großteil der Betroffenen nicht auf Steuererhöhungen ab, hob die SPD-Finanzpolitikerin Frauke Heiligenstadt hervor. "Das ist mitnichten der Fall." Für viele Unternehmen und Menschen würde es auch bei Umsetzung des SPD-Konzepts keine Steuererhöhungen geben. Heute müssten die viel zahlen, die wenig erbten. "Wer viel erbt, zahlt gar nichts." Das sei nicht gerecht.

    Wo der Staat Einnahmen machen soll

    Zu Steuererhöhungen könne es für jene wenigen kommen, die viel besäßen, sagte Heiligenstadt. Weil die anfallenden Steuern dann über Jahre gestreckt werden sollten, sei das in Ordnung. Multimillionen- und Milliardenerbschaften sollten aber endlich stärker herangezogen, die Erbschaftssteuer "vom Kopf auf die Füße" gestellt werden. Die erwarteten Mehreinnahmen durch die Ländersteuer soll der SPD zufolge in Schulen, Kitas und Hochschulen fließen, wie die Politikerinnen sagten. Mit der Parteispitze sei das Konzept abgestimmt.

    Nach Bekanntwerden von Grundzügen des SPD-Konzepts am Vortag hatte es vom Koalitionspartner Union harsche Kritik gegeben. Bei der offiziellen Bekanntgabe sagte Esdar voraus, dass das Echo der Union "wesentlich positiver" werde, wenn sie die Unterlagen erst gelesen habe. Die SPD-Politikerin verwies auf das bereits in der Koalition Erreichte und sagte konstruktive Verhandlungen der Fachpolitiker voraus. Für eine Umsetzung müsste es eine Einigung mit der Union geben.

    Die konkreten SPD-Punkte

    Die SPD schlägt einen Lebensfreibetrag von einer Million Euro vor, der steuerfrei geerbt werden kann. "Eine Million Euro kann man im gesamten Leben erben, um nicht einen Cent steuern zu zahlen", sagte Heiligenstadt. 900.000 Euro sind für Erbschaften aus der Familie und 100.000 Euro von nicht oder entfernt verwandten Personen vorgesehen. Nicht betroffen: ein selbst genutztes Eigenheim. Bislang gelten Freibeträge für Erbschaften und Schenkungen für einen Zeitraum von zehn Jahren.

    Für die Vererbung von Unternehmen sieht das Konzept einen neuen Freibetrag in Höhe von fünf Millionen Euro vor. Ab dann sollen demnach Steuern anfallen, für die Stundungsmöglichkeiten von bis zu 20 Jahren vorgesehen sind. "Unfaire" Verschonungsregeln will die SPD abschaffen.

    Familienunternehmen gekillt?

    Finanzpolitiker der Union hatten das Konzept abgelehnt, weil nach Jahren wirtschaftlichem Stillstand nicht Steuererhöhungen, sondern Steuersenkungen nötig seien - viele Familienunternehmen würden gekillt. Auch Vertreter der Wirtschaft zeigten sich ablehnend./bw/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    SPD verteidigt Steuerkonzept 'Keine Steuererhöhung' Die SPD im Bundestag wirbt für ihr umstrittenes Erbschaftssteuerkonzept mit dem Ziel steigender Steuergerechtigkeit. "In Deutschland werden jährlich zwischen 300 bis 400 Milliarden Euro vererbt - steuerlich erfasst und besteuert werden momentan 9,2 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     