UBS stuft RENAULT SA auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Margen des Autoherstellers könnten mittelfristig weiter sinken, schrieb David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Renault dürfte sich künftig mehr auf den Umsatz als auf die Profitabilität konzentrieren./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 33,09EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Lesne

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

