UBS stuft RENAULT SA auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Margen des Autoherstellers könnten mittelfristig weiter sinken, schrieb David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Renault dürfte sich künftig mehr auf den Umsatz als auf die Profitabilität konzentrieren./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 33,09EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: David Lesne
Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
