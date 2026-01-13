    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology

    AKTIEN IM FOKUS

    Jefferies-Empfehlung treibt Atoss und PVA an - SMA sacken ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies stuft Atoss Software auf "Buy" hoch.
    • PVA Tepla profitiert von besserer Auftragslage.
    • SMA Solar: Verkaufsempfehlung, Kursrutsch um 9%.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Neueinschätzungen im neuen Börsenjahr der US-Bank Jefferies haben am Dienstag für teils heftige Kursbewegungen deutscher Nebenwerte gesorgt. Nach hohen Kursverlusten der Aktien von Atoss Software seit Juli sind die Papiere nun den Experten zufolge ein Kauf. Daraufhin gehörten diese mit plus 3,8 Prozent zu den besten Werten im SDax . Die Sorgen, dass Künstliche Intelligenz dem Software-Entwickler für das Personal-Management die Geschäfte erschweren könnten, seien überzogen, argumentierte Analyst Martin Comtesse.

    Knapp dahinter lagen im SDax die Aktien von PVA Tepla mit einem Aufschlag von 3,2 Prozent. Comtesse zeigte sich optimistisch und stufte die Anteile des Technologieunternehmens ebenfalls von "Hold" auf "Buy" hoch. Auch hier argumentierte der Experte mit einem starken Kursverfall im Herbst vergangenen Jahres. Die Auftragslage habe sich aber verbessert und dürfte im zweiten Halbjahr weiter anziehen. Vor allem das Geschäft mit der Halbleiterindustrie werde absehbar kräftig zulegen.

    Anders die zuletzt stark gelaufenen Papiere von SMA Solar , die jetzt von Jefferies zum Verkauf empfohlen werden und am Dienstag mit einem Kursrutsch um fast 9 Prozent zum Schlusslicht im SDax wurden. Am Markt unterschätze man die Folgen von Investitionen des Herstellers von Solar-Wechselrichtern in Forschung und Entwicklung sowie Service in diesem Jahr, so Comtesse. Die dürften die Profitabilität schmälern, vor allem dann, wenn im Segment Privathaushalte und Gewerbe (HBS) die Erholung ausbleibe.

    Im Grundsatz sollten nach Einschätzung von Comtesse 2026 die Aktien von Unternehmen gut laufen, die von der Automatisierung in der Fertigung profitieren. Dazu zählt er unter anderen Kontron und Krones . Nordex-Aktien sollten Nutznießer des Megatrends zur Elektrifizierung sein. Die Milliardeninvestitionen des Bundes und Fiskalreformen dürften seiner Einschätzung nach den Papieren des IT-Dienstleisters Bechtle und auch Atoss Software zugutekommen./bek/tih/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,96 % und einem Kurs von 120,8 auf Tradegate (13. Januar 2026, 11:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +4,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,57 Mrd..

    Kontron zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +9,58 %/+21,75 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
