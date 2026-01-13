    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials

    AKTIEN IM FOKUS

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sika belastet Baustoffwerte europaweit nach gutem Lauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Baustoffsektor erleidet Rückschlag durch Sika-Prognosen.
    • Sika-Aktien fallen über 7%, Stoxx Europe 600 sinkt.
    • Analysten senken Bewertungen für Vinci und Eiffage.
    AKTIEN IM FOKUS - Sika belastet Baustoffwerte europaweit nach gutem Lauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Lauf in den vergangenen beiden Monaten haben die Aktien aus dem europäischen Baustoffsektor am Dienstag einen Rückschlag erlitten. Als Belastung galt der schweizerische Bauchemiekonzern Sika, der seine Gewinnprognosen für 2025 senken musste. Dem Unternehmen ist im vergangenen Jahr ein rauer Wind entgegengeweht und der Ausblick suggeriert, dass das zunächst auch so bleiben wird.

    Die Sika-Aktien lagen mit einem Abschlag von mehr als sieben Prozent ganz hinten im Branchenindex Stoxx Europe 600 Construction & Materials, der um 2,7 Prozent absackte. Er fiel damit von seinem jüngsten Rekordhoch zurück. Seit dem Zwischentief im November hatte der Sektorindex in der Spitze mehr als elf Prozent gewonnen in der Hoffnung, dass die Branche 2026 von Investitionen in die Infrastruktur getragen wird, die vor allem in Deutschland vorgesehen sind.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.507,06€
    Basispreis
    21,18
    Ask
    × 11,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.120,18€
    Basispreis
    2,29
    Ask
    × 11,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bei Sika schwächte sich das organische Wachstum im vierten Quartal weiter ab und die gemeldeten Zahlen blieben hinter den Erwartungen zurück. Analystin Priyal Woolf von Jefferies Research zog daraufhin das Fazit, dass das vierte Quartal für die Schweizer erneut schwierig gewesen sei. Das schwache Schlussquartal ist auch der Grund, weshalb Sika die Prognosen für die operative Marge gesenkt hat.

    Dem Rückschlag am Dienstag folgten auch die Aktien von Heidelberg Materials , die nach ihrem Rekordhoch als zweitschwächster Dax -Wert um 2,8 Prozent fielen. Im Bausektor verkauft wurden außerdem die Aktien von Eiffage und Vinci mit vergleichsweise großen Abschlägen von jeweils mehr als drei Prozent. Beide Aktien wurden am Dienstag von der Bank of America abgestuft.

    Zu den im Sektor gelisteten Infrastrukturwerten äußerte sich Analyst Marcin Wojtal von der Bank of America am Dienstag kritisch. Für Vinci drehte der Experte sein Votum nach einer vorherigen Kaufempfehlung um gleich zwei Stufen auf "Underperform". Er stufte außerdem Eiffage auf "Neutral" ab und den Flughafenbetrieber Aeroports de Paris auf "Underperform". Das begründete der Experte vor allem mit steuerbedingten Sorgen in Frankreich./tih/bek/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,97 % und einem Kurs von 83,60 auf Tradegate (13. Januar 2026, 11:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +5,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 40,79 Mrd..

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 268,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 233,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +1,75 %/+31,00 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Heidelberg Materials - 604700 - DE0006047004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Heidelberg Materials. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Sika belastet Baustoffwerte europaweit nach gutem Lauf Nach dem starken Lauf in den vergangenen beiden Monaten haben die Aktien aus dem europäischen Baustoffsektor am Dienstag einen Rückschlag erlitten. Als Belastung galt der schweizerische Bauchemiekonzern Sika, der seine Gewinnprognosen für 2025 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     