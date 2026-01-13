    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUMT United Mobility Technology AktievorwärtsNachrichten zu UMT United Mobility Technology
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Live-Betrieb der KI-Zollabfertigung in Großbritannien und erhebliche Umsatzsteigerung

    Live-Betrieb der KI-Zollabfertigung in Großbritannien und erhebliche Umsatzsteigerung

    Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

    München, den 13.01.2026 (IRW-Press/13.01.2026) - Die UMT AG gab heute bekannt, dass die zuvor angekündigte Zusammenarbeit mit Vartan Consultancy, einem britischen Spezialisten für Zollabfertigung und Trade Compliance Services, nun in den operativen Live-Betrieb übergegangen ist mit signifikantem Skalierungs- und Umsatzpotenzial.

    Die UMT AG hat ihre KI-basierte Zolllösung bei Vartan Consultancy in den täglichen Live-Betrieb überführt. Die Lösung wird nun für den Einsatz in Kunden-Workflows ausgerollt, wobei in der Anlaufphase durchschnittliche monatliche Umsätze von etwa 40.000 GBP erwartet werden, abhängig vom Schulungsfortschritt und der Skalierungsgeschwindigkeit.

    Nach vollständiger Einführung wird allein die bestehende Kooperation voraussichtlich einen Jahresumsatz von rund 1,2 Millionen Euro erzielen, mit zusätzlichem Aufwärtspotenzial, während 2026 ein strukturiertes Anlaufjahr bleiben wird. Darüber hinaus haben die UMT AG und Vartan Consultancy eine Vermittlungsvereinbarung über mehr als 100 weitere potenzielle Kunden geschlossen, die noch nicht live sind und daher nicht in den aktuellen Umsatzzahlen enthalten sind. Die Einbindung hängt von den individuellen Kundenentscheidungen und den Zeitplänen für die technische Integration ab.

    Über die UMT AG:

    Die UMT United Mobility Technology AG (UMT AG) mit Sitz in München ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Prozessautomatisierung. Das börsennotierte Unternehmen befindet sich mit seiner innovativen Lösung "UMS Vision AI" auf Wachstumskurs bei Unternehmen in ganz Europa. Durch die Kombination von Technologie und Beratung bietet die UMT AG ganzheitliche KI-Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

    Die Aktien der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2) werden an der Frankfurter Wertpapierbörse und XETRA gehandelt und sind im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

    Haftungsausschluss: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Prognosen des Vorstands der UMT AG basieren. Zukunftsbezogene Aussagen sind an Begriffen wie "erwarten", "annehmen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "anstreben", "glauben", "schätzen", "planen" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der UMT AG wesentlich von den hier dargestellten Informationen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Entwicklungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, des Wettbewerbsumfelds, Änderungen nationaler und internationaler Vorschriften – insbesondere in den Bereichen Technologie und Datensicherheit – sowie die Verfügbarkeit von Finanzierungen. Die UMT AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

    (Ende)

    Aussender: UMT United Mobility Technology AG
    Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Investor Relations
    Tel.: +49 89 20 500 680
    E-Mail: investor.relations@umt.ag
    Website: www.umt.ag

    ISIN(s): DE000A40ZVU2 (Aktie)
    Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die UMT United Mobility Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,78 % und einem Kurs von 1,205EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 11:46 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Live-Betrieb der KI-Zollabfertigung in Großbritannien und erhebliche Umsatzsteigerung Die UMT AG gab heute bekannt, dass die zuvor angekündigte Zusammenarbeit mit Vartan Consultancy, einem britischen Spezialisten für Zollabfertigung und Trade Compliance Services, nun in den operativen Live-Betrieb übergegangen ist mit signifikantem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     