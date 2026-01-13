UBS stuft BMW auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 93 Euro gesenkt. Die Abstufung folge auf ein Jahr überdurchschnittlicher Kursentwicklung, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl seien einige der positiven Treiber hinter seiner bisherigen Kaufempfehlung intakt: der Erfolg der "Neuen Klasse" sowie attraktive Dividenden. Die Aktien erschienen im langjährigen Vergleich mittlerweile aber recht hoch bewertet./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 88,70EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 11:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Patrick Hummel
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 93
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
