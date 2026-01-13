    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsETH / USD CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu ETH / USD

    Bitcoin war gestern

    Ethereum vor 40.000 US-Dollar?

    Standard Chartered hält trotz gesenktem Jahresziel an der Langfrist-Wette fest. Die Bank sieht strukturelle Vorteile, regulatorischen Rückenwind und traut Ethereum bis 2030 einen Kurs von 40.000 US-Dollar zu.

    Für Sie zusammengefasst
    • Standard Chartered senkt Ethereum-Ziel auf 7.500 USD.
    • Langfristig bullish: 40.000 USD bis 2030 erwartet.
    • Regulatorische Klarheit und institutionelles Vertrauen wachsen.
    Bitcoin war gestern - Ethereum vor 40.000 US-Dollar?
    Die Investmentbank Standard Chartered erwartet für Ethereum trotz gesenkter Kursziele weiterhin eine deutliche Outperformance gegenüber Bitcoin. Zwar reduzierte die Bank ihr Jahresendziel für Ethereum von ursprünglich 12.000 auf 7.500 US-Dollar, doch entspräche dies immer noch einem Kursanstieg von mehr als 140 Prozent. Langfristig hält Standard Chartered an einer sehr bullishen Einschätzung fest und sieht Ethereum bis 2030 bei 40.000 US-Dollar.

    Nach Einschätzung von Geoff Kendrick, globaler Leiter für Digital-Asset-Research, haben sich die strukturellen Treiber für Ethereum zuletzt verbessert. Er erwartet, dass sich das ETH/BTC-Verhältnis wieder den Höchstständen aus dem Jahr 2021 annähert und bezeichnet 2026 als "das Jahr von Ethereum". Die Argumentation stützt sich auf regulatorische Fortschritte, technologische Entwicklungen im Netzwerk sowie zunehmende institutionelle Nachfrage.

    Ein zentraler Faktor ist der erwartete regulatorische Rahmen durch den sogenannten CLARITY Act, der einen klaren Rechtsrahmen für digitale Vermögenswerte schaffen soll. Sollte das Gesetz verabschiedet werden, könnte dies insbesondere dezentrale Finanzanwendungen und tokenisierte reale Vermögenswerte begünstigen – Bereiche, in denen Ethereum eine dominante Rolle einnimmt. Parallel dazu rechnet die Bank mit weiterem Wachstum bei Stablecoins und DeFi, da immer mehr Aktivitäten aus der traditionellen Finanzwelt auf die Blockchain verlagert werden.

    Zusätzlichen Rückenwind sieht Standard Chartered durch anhaltende Käufe von Unternehmens-Treasuries wie BitMine Immersion Technologies, das zuletzt mehr als 24.000 Ether zugekauft hat. Zudem erwartet die Bank, dass Ethereum seinen Transaktionsdurchsatz in den kommenden zwei bis drei Jahren deutlich steigern kann, nachdem Vitalik Buterin für 2025 entsprechende Skalierungspläne angekündigt hatte.

    Kendrick verweist dabei auch auf die besondere Zuverlässigkeit des Netzwerks: "Ethereum ist seit über 10 Jahren in Betrieb und sein Netzwerk ist noch nie ausgefallen." Zwar gebe es Blockchains mit geringeren Kosten oder höherer Geschwindigkeit, doch für institutionelle Nutzer sei Stabilität entscheidender als marginale Effizienzgewinne. Diese Kombination aus technischer Reife, regulatorischer Klarheit und institutionellem Vertrauen untermauert aus Sicht der Bank die langfristig positive Bewertung von Ethereum.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Gina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
