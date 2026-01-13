    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCompagnie de Saint-Gobain AktievorwärtsNachrichten zu Compagnie de Saint-Gobain

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Compagnie de Saint-Gobain - Aktie verliert deutlich -4,15 % - 13.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Compagnie de Saint-Gobain Aktie bisher Verluste von -4,15 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Compagnie de Saint-Gobain Aktie.

    Besonders beachtet! - Compagnie de Saint-Gobain - Aktie verliert deutlich -4,15 % - 13.01.2026
    Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com

    Saint-Gobain ist ein globaler Marktführer im Bauwesen, bekannt für innovative und nachhaltige Materialien.

    Compagnie de Saint-Gobain Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.01.2026

    Mit einer Performance von -4,15 % musste die Compagnie de Saint-Gobain Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,76 %, geht es heute bei der Compagnie de Saint-Gobain Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Compagnie de Saint-Gobain Aktionäre einen Verlust von -0,83 % hinnehmen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.613,91€
    Basispreis
    4,08
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.431,63€
    Basispreis
    4,17
    Ask
    × 14,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Compagnie de Saint-Gobain Aktie damit um +1,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,76 %. Im Jahr 2026 gab es für Compagnie de Saint-Gobain bisher ein Plus von +0,09 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

    Compagnie de Saint-Gobain Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,93 %
    1 Monat +0,76 %
    3 Monate -0,83 %
    1 Jahr +3,30 %

    Informationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

    Es gibt 495 Mio. Compagnie de Saint-Gobain Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,37 Mrd.EUR € wert.

    Sika belastet Baustoffwerte europaweit nach gutem Lauf


    Nach dem starken Lauf in den vergangenen beiden Monaten haben die Aktien aus dem europäischen Baustoffsektor am Dienstag einen Rückschlag erlitten. Als Belastung galt der schweizerische Bauchemiekonzern Sika, der seine Gewinnprognosen für 2025 …

    Börsenstart Europa - 13.01. - FTSE Athex 20 stark +2,23 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Compagnie de Saint-Gobain Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Compagnie de Saint-Gobain Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Compagnie de Saint-Gobain

    -4,46 %
    +1,97 %
    +0,37 %
    -1,76 %
    +3,43 %
    +64,31 %
    +100,65 %
    +137,45 %
    +507,82 %
    ISIN:FR0000125007WKN:872087



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Compagnie de Saint-Gobain - Aktie verliert deutlich -4,15 % - 13.01.2026 Am heutigen Handelstag muss die Compagnie de Saint-Gobain Aktie bisher Verluste von -4,15 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Compagnie de Saint-Gobain Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     