Compagnie de Saint-Gobain - Aktie verliert deutlich -4,15 % - 13.01.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Compagnie de Saint-Gobain Aktionäre einen Verlust von -0,83 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -4,15 % musste die Compagnie de Saint-Gobain Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,76 %, geht es heute bei der Compagnie de Saint-Gobain Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Saint-Gobain ist ein globaler Marktführer im Bauwesen, bekannt für innovative und nachhaltige Materialien.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Compagnie de Saint-Gobain Aktie damit um +1,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,76 %. Im Jahr 2026 gab es für Compagnie de Saint-Gobain bisher ein Plus von +0,09 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

Compagnie de Saint-Gobain Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,93 % 1 Monat +0,76 % 3 Monate -0,83 % 1 Jahr +3,30 %

Informationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

Es gibt 495 Mio. Compagnie de Saint-Gobain Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,37 Mrd.EUR € wert.

Nach dem starken Lauf in den vergangenen beiden Monaten haben die Aktien aus dem europäischen Baustoffsektor am Dienstag einen Rückschlag erlitten. Als Belastung galt der schweizerische Bauchemiekonzern Sika, der seine Gewinnprognosen für 2025 …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Compagnie de Saint-Gobain Aktie jetzt kaufen?

Ob die Compagnie de Saint-Gobain Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.