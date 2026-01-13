Börse Düsseldorf kürt 'Liberation Day' zum Unwort 2025
Wenn ein einziger Begriff die Finanzwelt erschüttert: Warum ausgerechnet der „Liberation Day“ zum Börsen-Unwort 2025 wurde – und was das für Anleger bedeutet.
- Der „Liberation Day“ wurde als Börsen-Unwort 2025 von der Börse Düsseldorf gewählt.
- Trumps Zollpolitik, die am „Liberation Day“ angekündigt wurde, führte zu einem massiven Kursrutsch und erhöhter Marktvolatilität.
- Die weiteren Kandidaten für das Unwort waren „Big Beautiful Bill“ und „Friedensangst“, während „Fiskal-Bazooka“ und „Demokratisierung der Geldanlage“ nur auf den Folgeplätzen landeten.
- Die Wahl des Börsen-Unworts wird seit 25 Jahren durchgeführt und basiert auf einer Umfrage unter Börsenexperten sowie einem öffentlichen Online-Voting.
- Der „Liberation Day“ markiert einen Wendepunkt im globalen Welthandel und belastet die Beziehungen der USA zu Deutschland und Europa.
- Die Börse Düsseldorf ist ein wichtiger Handelsplatz für Privatanleger in Deutschland und bietet seit 1999 erstklassige Handelsbedingungen.
