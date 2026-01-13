    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    Börse Düsseldorf kürt 'Liberation Day' zum Unwort 2025

    Wenn ein einziger Begriff die Finanzwelt erschüttert: Warum ausgerechnet der „Liberation Day“ zum Börsen-Unwort 2025 wurde – und was das für Anleger bedeutet.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Der „Liberation Day“ wurde als Börsen-Unwort 2025 von der Börse Düsseldorf gewählt.
    • Trumps Zollpolitik, die am „Liberation Day“ angekündigt wurde, führte zu einem massiven Kursrutsch und erhöhter Marktvolatilität.
    • Die weiteren Kandidaten für das Unwort waren „Big Beautiful Bill“ und „Friedensangst“, während „Fiskal-Bazooka“ und „Demokratisierung der Geldanlage“ nur auf den Folgeplätzen landeten.
    • Die Wahl des Börsen-Unworts wird seit 25 Jahren durchgeführt und basiert auf einer Umfrage unter Börsenexperten sowie einem öffentlichen Online-Voting.
    • Der „Liberation Day“ markiert einen Wendepunkt im globalen Welthandel und belastet die Beziehungen der USA zu Deutschland und Europa.
    • Die Börse Düsseldorf ist ein wichtiger Handelsplatz für Privatanleger in Deutschland und bietet seit 1999 erstklassige Handelsbedingungen.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
