UBS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide vor Zahlen von 205 auf 200 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn (Ebit) im zweiten Halbjahr dürfte zwei Prozent über den Konsensschätzungen liegen, schrieb Geoff Haire in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie des französischen Industriegaseanbieters werde mit einem Abschlag von 25 Prozent zum Wettbewerber Linde bewertet./rob/menVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 15:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 157,9EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Geoff Haire

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 205

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



