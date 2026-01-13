    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuedzucker AktievorwärtsNachrichten zu Suedzucker

    ROUNDUP

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Niedrige Zuckerpreise belasten Südzucker weiter - Aktie gibt nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwacher Zuckermarkt drückt Umsatz um 15 Prozent.
    • Operativer Gewinn fällt um 60 Prozent auf 95 Millionen.
    • Verlust von 59 Millionen Euro nach Vorjahresgewinn.
    ROUNDUP - Niedrige Zuckerpreise belasten Südzucker weiter - Aktie gibt nach
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Der schwache Zuckermarkt belastet die Entwicklung von Südzucker weiter. Dies konnten die Mannheimer auch nicht durch gesunkene Herstellkosten auffangen. Der Umsatz ging in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 um 15 Prozent auf knapp 6,4 Milliarden Euro zurück, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Mannheim mitteilte. Der operative Gewinn brach um 60 Prozent auf 95 Millionen Euro ein. In den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Cropenergies und Stärke machten Südzucker niedrigere Preise und rückläufige Absatzmengen zu schaffen. Das Frucht-Geschäft profitierte indessen von höheren Preisen.

    Unter dem Strich einfiel auf die Aktionäre ein Verlust von 59 Millionen Euro nach einem Gewinn von 23 Millionen Euro im Vorjahr. Die Jahresprognose bekräftigte das Management indessen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Südzucker!
    Long
    8,49€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 13,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,71€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 12,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Südzucker-Aktie verlor nach den Neuigkeiten mehr als drei Prozent auf 9,125 Euro. In den vergangenen zwölf Monaten hat sie damit rund elf Prozent eingebüßt. Für Barclays-Analyst Alex Sloane lagen die vorgelegten Zahlen im Rahmen der Erwartungen. Das Management habe im Dezember bereits von einem weiter schwierigen Zuckermarkt gesprochen.

    An seiner Jahresprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 bis Ende Februar hielt die Südzucker-Spitze um Vorstandschef Niels Pörksen fest. Sie erwartet weiterhin einen Umsatzrückgang auf 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro - nach 9,7 Milliarden im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte sich von 723 Millionen auf 470 bis 570 Millionen Euro verschlechtern. Das operative Ergebnis wird den Angaben zufolge voraussichtlich von 350 Millionen auf 100 bis 200 Millionen Euro einbrechen.

    Auch für das anstehende Geschäftsjahr 2026/27 erwartet Südzucker einen anhaltend schwierigen Zuckermarkt. Im Zuckersegment dürfte es "keine signifikante" Ergebniserholung geben, hatte das Unternehmen Mitte Dezember mitgeteilt. Hingegen rechnet Südzucker sowohl bei der Tochter Cropenergies dank höherer Prämien auf Ethanolabsätze und geringerer Nettorohstoffkosten als auch in der Spezialitäten-Sparte dank steigender Absatzmengen mit einer deutlichen Steigerung der Ergebnisse.

    Insgesamt dürfte der Umsatz in dem bis Ende Februar 2027 laufenden Geschäftsjahr leicht zurückgehen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sieht der Konzern bei 480 bis 680 Millionen Euro./err/stw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

    Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,00 % und einem Kurs von 9,065 auf Tradegate (13. Januar 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +3,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 1,87 Mrd..

    Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +19,89 %/-1,91 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Suedzucker - 729700 - DE0007297004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Suedzucker. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Niedrige Zuckerpreise belasten Südzucker weiter - Aktie gibt nach Der schwache Zuckermarkt belastet die Entwicklung von Südzucker weiter. Dies konnten die Mannheimer auch nicht durch gesunkene Herstellkosten auffangen. Der Umsatz ging in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 um 15 Prozent auf knapp …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     