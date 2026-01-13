Grönland-Streit
Mittwoch Treffen zwischen USA und Dänemark
- Dänischer Außenminister trifft US-Politiker in Washington.
- Streit um US-Ansprüche auf Grönland im Fokus.
- Grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt ebenfalls dabei.
KOPENHAGEN/NUUK (dpa-AFX) - Im Streit um US-Ansprüche auf Grönland trifft sich der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen an diesem Mittwoch in Washington mit US-Vizepräsident JD Vance und US-Außenminister Marco Rubio. An dem Treffen solle auch die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt teilnehmen, meldete die dänische Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf Rasmussen./cmy/DP/men
