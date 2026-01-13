Empfehlung von MWB treibt Verbio auf Hoch seit zwei Jahren

Nach einem kurzen Rücksetzer in den vergangenen drei Handelstagen kehrte die Aktie am Dienstag also schnell in die Erfolgsspur zurück. Im Rahmen einer Erholungsrally seit Ende September hat sich der Kurs schon mehr als verdoppelt und seit April 2025 sogar mehr als verdreifacht. Die Aktien hatten vor neun Monaten noch auf einem Tief seit dem Frühjahr 2020 gestanden.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Verbio haben am Dienstag mit einem Kurssprung ihren zuletzt steilen Aufwärtstrend bestätigt. In der Spitze erreichten die Aktien mit knapp 24 Euro das höchste Niveau seit Januar 2024. Zuletzt standen sie noch zehn Prozent höher bei 23,72 Euro - unter anderem angetrieben von einer Kaufempfehlung des Analysehauses MWB.

Leon Mühlenbruch von MWB begründete am Dienstag seine Hochstufung von "Neutral" auf "Buy" mit einem sich stabilisierenden Marktumfeld des Herstellers von Biosprit. Er geht davon aus, dass der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal an die positive Entwicklung im Auftaktquartal anknüpfen wird. Verbio dürfte auch von der anziehenden US-Produktion profitieren. 2026 sollten die Biosprit-Preise generell steigen, auch unterstützt durch überarbeitete EU-Richtlinien zur Förderung erneuerbarer Energien.

Mühlenbruch hält daher den Tiefpunkt am Markt für durchschritten und rechnet mit einer beschleunigten Erholung im zweiten Geschäftshalbjahr. Die volle Dynamik sollte dann 2028 bei dem Unternehmen zur Geltung kommen. Mit seinem Kursziel traut der Experte den Aktien einen weiteren Anstieg bis auf 28 Euro zu. Auch nach der zurückliegenden Kurs-Rally bedeutet das ein weiteres Kurspotenzial von etwa 18 Prozent./tih/bek/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,90 % und einem Kurs von 24,02 auf Tradegate (13. Januar 2026, 12:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +7,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +36,00 %. Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Mrd.. Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -37,91 %/-13,08 % bedeutet.



