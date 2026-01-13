    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerbio AktievorwärtsNachrichten zu Verbio

    AKTIE IM FOKUS

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Empfehlung von MWB treibt Verbio auf Hoch seit zwei Jahren

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbio-Aktien steigen auf 24 Euro, Höchststand 2024.
    • Kaufempfehlung von MWB treibt Kurs um 10 Prozent an.
    • Analyst erwartet Erholung und Kursziel von 28 Euro.
    AKTIE IM FOKUS - Empfehlung von MWB treibt Verbio auf Hoch seit zwei Jahren
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Verbio haben am Dienstag mit einem Kurssprung ihren zuletzt steilen Aufwärtstrend bestätigt. In der Spitze erreichten die Aktien mit knapp 24 Euro das höchste Niveau seit Januar 2024. Zuletzt standen sie noch zehn Prozent höher bei 23,72 Euro - unter anderem angetrieben von einer Kaufempfehlung des Analysehauses MWB.

    Nach einem kurzen Rücksetzer in den vergangenen drei Handelstagen kehrte die Aktie am Dienstag also schnell in die Erfolgsspur zurück. Im Rahmen einer Erholungsrally seit Ende September hat sich der Kurs schon mehr als verdoppelt und seit April 2025 sogar mehr als verdreifacht. Die Aktien hatten vor neun Monaten noch auf einem Tief seit dem Frühjahr 2020 gestanden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Verbio SE!
    Short
    26,26€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 9,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    18,16€
    Basispreis
    6,03
    Ask
    × 6,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Leon Mühlenbruch von MWB begründete am Dienstag seine Hochstufung von "Neutral" auf "Buy" mit einem sich stabilisierenden Marktumfeld des Herstellers von Biosprit. Er geht davon aus, dass der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal an die positive Entwicklung im Auftaktquartal anknüpfen wird. Verbio dürfte auch von der anziehenden US-Produktion profitieren. 2026 sollten die Biosprit-Preise generell steigen, auch unterstützt durch überarbeitete EU-Richtlinien zur Förderung erneuerbarer Energien.

    Mühlenbruch hält daher den Tiefpunkt am Markt für durchschritten und rechnet mit einer beschleunigten Erholung im zweiten Geschäftshalbjahr. Die volle Dynamik sollte dann 2028 bei dem Unternehmen zur Geltung kommen. Mit seinem Kursziel traut der Experte den Aktien einen weiteren Anstieg bis auf 28 Euro zu. Auch nach der zurückliegenden Kurs-Rally bedeutet das ein weiteres Kurspotenzial von etwa 18 Prozent./tih/bek/men

    Verbio

    +11,54 %
    +7,94 %
    +36,00 %
    +89,33 %
    +104,85 %
    -63,39 %
    -37,70 %
    +289,16 %
    +42,12 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,90 % und einem Kurs von 24,02 auf Tradegate (13. Januar 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +7,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +36,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Mrd..

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -37,91 %/-13,08 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Verbio - A0JL9W - DE000A0JL9W6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Verbio. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Verbio‑Aktie: Diskussion über starken Anstieg seit Herbst (fast verdreifacht) und jüngliche Gewinnmitnahmen, technische Zielmarke 42–50 €, Chartparallelen, fundamentale Treiber wie stark steigende THG‑Quoten (Prognosen 250–320 € bis teils 500 €), anstehende Gesetzesentscheidungen/Ausschusstermine im Januar, EBITDA‑Hebel durch THG‑Preis, Nordamerika‑/Ethenolyse‑Diversifikation und weitere operative Katalysatoren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Empfehlung von MWB treibt Verbio auf Hoch seit zwei Jahren Die Aktien von Verbio haben am Dienstag mit einem Kurssprung ihren zuletzt steilen Aufwärtstrend bestätigt. In der Spitze erreichten die Aktien mit knapp 24 Euro das höchste Niveau seit Januar 2024. Zuletzt standen sie noch zehn Prozent höher bei …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     