    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Junge treiben Aktionärszahlen in Deutschland auf Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Rekordzahl von 14,1 Millionen Aktionären in 2025.
    • Jüngere Anleger unter 40 Jahren treiben Wachstum stark.
    • Bundesregierung sollte Kapitalmarkt für Altersvorsorge nutzen.
    Junge treiben Aktionärszahlen in Deutschland auf Rekordhoch
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschland hat so viele Aktionäre wie nie: 14,1 Millionen Menschen hierzulande hatten im Durchschnitt des Jahres 2025 Aktien, Aktienfonds und/oder börsengehandelte Indexfonds (ETFs) im Depot, wie das Deutsche Aktieninstitut (DAI) erhoben hat. Nach zwei Jahren mit rückläufigen Aktionärszahlen wurde damit der Rekord von 2022 mit seinerzeit fast 12,9 Millionen Aktionärinnen und Aktionären in Deutschland deutlich übertroffen.

    Im Vergleich zum Vorjahr zählte das Institut mit Sitz in Frankfurt fast zwei Millionen Aktionäre mehr. Seit 2020 werden in der DAI-Statistik auch ausländische Aktionäre mit Wohnsitz in Deutschland erfasst. Allein das sorgte für einen Anstieg um 500.000. Im vergangenen Jahr war nach Berechnungen des Aktieninstituts gemessen an der hiesigen Bevölkerung ab 14 Jahren jeder Fünfte (19,9 Prozent) direkt oder indirekt am Aktienmarkt investiert.

    Anleger unter 40 tragen das Wachstum

    Vor allem das seit Jahren steigende Interesse der jungen Generation an der Aktienanlage habe sich "deutlich verfestigt", stellt das Aktieninstitut fest: Mit einem Plus von 1,2 Millionen Anlegerinnen und Anlegern macht die Altersgruppe der 14- bis 39-Jährigen 60 Prozent des Gesamtanstiegs aus. Seit dem Jahr 2024 ist diese Altersgruppe unter den Aktionärinnen und Aktionären in Deutschland die größte mit inzwischen 4,9 Millionen Menschen.

    "Die gewachsene Offenheit für Aktienanlagen ist eine Steilvorlage für die Bundesregierung, den Kapitalmarkt in allen drei Säulen der Altersvorsorge stärker zu nutzen", findet das Aktieninstitut. "Die geplanten Schritte zur Ergänzung des umlagefinanzierten Rentensystems durch eine ergänzende private Vorsorge über den Kapitalmarkt sind allenfalls zaghaft", schreibt die Frankfurter Einrichtung mit Blick auf die Pläne der Bundesregierung für ein Altersvorsorgedepot und die sogenannte Frühstart-Rente.

    Die Aktionärszahlen des Deutschen Aktieninstituts basieren auf einer laut eigenen Angaben repräsentativen Umfrage von Kantar. Hierzu werden jährlich etwa 28.000 Menschen in Deutschland ab 14 Jahren zu ihrem Anlageverhalten befragt./ben/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Junge treiben Aktionärszahlen in Deutschland auf Rekordhoch Deutschland hat so viele Aktionäre wie nie: 14,1 Millionen Menschen hierzulande hatten im Durchschnitt des Jahres 2025 Aktien, Aktienfonds und/oder börsengehandelte Indexfonds (ETFs) im Depot, wie das Deutsche Aktieninstitut (DAI) erhoben hat. Nach …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     