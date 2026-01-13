UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING vor Zahlen von 27 auf 27,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine deutliche Verbesserung des Nettozinsüberschusses der niederländischen Bank sei zu erwarten, schrieb Geoff Haire in einer am Dienstag vorliegenden Studie. ING sei 2026 ein Kerninvestment./mf/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:42 / GMT
Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 24,87EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Geoff Haire
Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27,40
Kursziel alt: 27
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
