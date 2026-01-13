UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING vor Zahlen von 27 auf 27,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine deutliche Verbesserung des Nettozinsüberschusses der niederländischen Bank sei zu erwarten, schrieb Geoff Haire in einer am Dienstag vorliegenden Studie. ING sei 2026 ein Kerninvestment./mf/menVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 24,87EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Geoff Haire

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27,40

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

