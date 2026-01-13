    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Megatrend Verteidigung

    1185 Aufrufe 1185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall, Saab & Co laufen – und bleiben günstiger als die US-Konkurrenz

    Europas Verteidigungswerte profitieren von langfristigen Budgets, NATO-Plänen und politischem Rückenwind. Trotz kräftiger Kursgewinne handeln sie weiter mit Abschlag gegenüber US-Rüstungsaktien.

    Für Sie zusammengefasst
    • Verteidigungsausgaben in Europa steigen stark an.
    • Geopolitische Spannungen treiben langfristigen Trend.
    • Europäische Rüstungsaktien bleiben unterbewertet.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Megatrend Verteidigung - Rheinmetall, Saab & Co laufen – und bleiben günstiger als die US-Konkurrenz
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Die stark steigenden Verteidigungsausgaben in Europa entwickeln sich nach Einschätzung von Investoren zu einem langfristigen "Megatrend". Getrieben wird diese Neubewertung durch anhaltende geopolitische Spannungen, Zweifel an der künftigen Sicherheitsrolle der USA in der NATO sowie durch konkrete militärische Eskalationen zu Beginn des Jahres 2026, darunter der Sturz des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Streitkräfte und neue Spannungen rund um Grönland.

    Raphaël Thuin, Leiter Kapitalmarktstrategien bei Tikehau Capital, sieht darin eine strukturelle Zäsur für Europas Sicherheitspolitik. Jahrzehnte der Unterinvestition hätten zu einem "erschöpften Zustand" der europäischen Verteidigungsfähigkeit geführt. "Unabhängig von der Ukraine und unabhängig vom Friedensplan – der hoffentlich bald unterzeichnet wird – sollte dieser Trend weit darüber hinausgehen", sagte Thuin gegenüber CNBC. Die Bedrohung durch Russland werde nicht verschwinden, ebenso wenig die Notwendigkeit, militärische Fähigkeiten dauerhaft zu stärken. Zudem betonte er: "Welche Regierung auch immer als nächste an die Macht kommt, sie wird sicherlich nicht für die europäische Sicherheit aufkommen."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RENK Group!
    Long
    60,00€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 11,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    70,05€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 10,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die jüngsten geopolitischen Ereignisse hätten den Trend weiter beschleunigt, sagte Aneeka Gupta von WisdomTree. Die Spannungen um Grönland, die stockenden Friedensbemühungen in der Ukraine und die US-Operation in Venezuela bestätigten Europas Entscheidung, Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen und kritische Fähigkeiten stärker zu lokalisieren. Dies verstärke eine Aufrüstungspipeline in Billionenhöhe.

    An den Börsen spiegelt sich diese Entwicklung deutlich wider. Seit Jahresbeginn legten europäische Rüstungsaktien kräftig zu, darunter Rheinmetall, Leonardo, Renk, Hensoldt und Saab. Der Stoxx Europe Aerospace & Defense Index schloss 2025 bereits mit einem Plus von mehr als 56 Prozent. Trotz dieser Rallye werden europäische Titel weiterhin mit einem Bewertungsabschlag gegenüber US-Rüstungsaktien gehandelt.

    Langfristig stützen laut Investoren massive Ausgabenprogramme wie die 800 Milliarden Euro schwere EU-Initiative "Rearm Europe", höhere nationale Verteidigungsbudgets und der politische Wille, verstärkt privates Kapital zu mobilisieren. Helen Jewell von BlackRock betonte, dass langfristige NATO- und EU-Ausgabenpläne Verteidigungsunternehmen unabhängig von kurzfristigen geopolitischen Schwankungen unterstützen dürften.

    Thuin rechnet damit, dass Europa mittelfristig 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für militärische Ausrüstung aufwendet, mit bis zu 5 Prozent inklusive Sicherheits- und Cyberausgaben. Zwar könnten Friedensfortschritte in der Ukraine kurzfristig für Kursrücksetzer sorgen, langfristig stehe jedoch der Wiederaufbau europäischer Militärkapazitäten bevor. "Raketen, Luftabwehrsysteme, Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe – es gibt eine breite Palette von Ausrüstungsgütern, die beschafft werden müssen", sagte Thuin.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Megatrend Verteidigung Rheinmetall, Saab & Co laufen – und bleiben günstiger als die US-Konkurrenz Europas Verteidigungswerte profitieren von langfristigen Budgets, NATO-Plänen und politischem Rückenwind. Trotz kräftiger Kursgewinne handeln sie weiter mit Abschlag gegenüber US-Rüstungsaktien.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     