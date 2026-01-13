Diese Branche schlägt Big Tech beim nächsten KI-Milliardenboom

BlackRock hält zwar am langfristigen Potenzial von Künstlicher Intelligenz fest, doch für das Jahr 2026 rücken breiter aufgestellte Anlagechancen in den Vordergrund. Besonders gefragt sind Unternehmen, die Rechenzentren mit Strom versorgen oder die nötige Infrastruktur bereitstellen.

Investoren setzen bei Wetten auf Künstliche Intelligenz zunehmend auf Energie- und Infrastrukturanbieter. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Vermögensverwalters BlackRock hervor, wie Reuters berichtete. Die Gesellschaft veröffentlichte am Dienstag ihre Investment Directions und stützte sich dabei auf eine eigene Umfrage unter Kunden.

Skepsis gegenüber Big Tech wächst

Im Jahr 2025 hatten Künstliche Intelligenz und große Technologiekonzerne die Aktienmärkte dominiert. Doch der milliardenschwere Wettlauf von Konzernen wie Microsoft, Meta und Alphabet beim Bau neuer Rechenzentren sorgt laut der Umfrage für Zweifel. Investoren fürchten unsichere Kapitalrenditen und steigende Finanzierungskosten.

Von den 732 befragten Unternehmen aus der Region Europa, Naher Osten und Afrika sahen nur rund 20 Prozent die größten Technologiekonzerne aus den Vereinigten Staaten als attraktivste KI-Investition. Mehr als die Hälfte bevorzugte Anbieter von Energie für Rechenzentren. Weitere 37 Prozent nannten Infrastruktur als ihre erste Wahl.

Risikomanagement rückt in den Fokus

BlackRock verweist auf die wachsende Bedeutung einer ausgewogenen Positionierung. "Es wird immer wichtiger, das Risiko von Megacap- und KI-Engagements zu steuern und gleichzeitig differenzierte Aufwärtspotenziale zu nutzen", sagte Ibrahim Kanan, Leiter für Kernaktien der Vereinigten Staaten bei BlackRock, in dem Bericht.

Trotz aller Vorsicht bleibt der Optimismus hoch. Nur sieben Prozent der Befragten halten das Thema Künstliche Intelligenz für eine Marktblase. BlackRock sieht darin ein Signal, dass Anleger nicht aussteigen, sondern ihre Schwerpunkte neu setzen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion