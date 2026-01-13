UBS senkt BMW auf 'Neutral' - Ziel 93 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 88,74 auf Tradegate (13. Januar 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -5,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,02 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 49,67 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 89,00EUR was eine Bandbreite von -65,00 %/+0,50 % bedeutet.