ANALYSE-FLASH
UBS senkt BMW auf 'Neutral' - Ziel 93 Euro
- UBS stuft BMW von "Buy" auf "Neutral" ab.
- Kursziel gesenkt von 95 auf 93 Euro.
- Positive Treiber wie Dividenden bleiben intakt.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 93 Euro gesenkt. Die Abstufung folge auf ein Jahr überdurchschnittlicher Kursentwicklung, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl seien einige der positiven Treiber hinter seiner bisherigen Kaufempfehlung intakt: der Erfolg der "Neuen Klasse" sowie attraktive Dividenden. Die Aktien erschienen im langjährigen Vergleich mittlerweile aber recht hoch bewertet./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 88,74 auf Tradegate (13. Januar 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -5,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,02 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 49,67 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 89,00EUR was eine Bandbreite von -65,00 %/+0,50 % bedeutet.
