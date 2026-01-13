    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Abwartendes Geschäft vor US-Berichtssaison

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte stagnieren vor US-Berichtssaison.
    • EuroStoxx 50 bleibt über 6.000 Punkten, FTSE 100 stabil.
    • Sika und Lindt enttäuschen mit schwachen Zahlen.
    Aktien Europa - Abwartendes Geschäft vor US-Berichtssaison
    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben sich am Dienstag kaum bewegt. "Wie es sich bereits zum Handelsstart abgezeichnet hatte, stehen viele Investoren heute lieber an der Seitenlinie und warten den Beginn der US-Berichtssaison und das makroökonomisch Datenfeuerwerk aus den USA ab", so Marktexperte Andreas Lipkow.

    Der EuroStoxx 50 verharrte am Mittag knapp über 6.000 Punkten. Ähnlich sah es außerhalb des Euroraums an der britischen Börse aus. Der Leitindex FTSE 100 trat auf der Stelle. Der Schweizer SMI gab unterdessen um 0,63 Prozent auf 13.342,18 Punkte nach.

    Die US-Berichtssaison warf ihre Schatten auch bei den Einzelsektoren voraus. So entwickelten sich Bankaktien etwas stärker als der Gesamtmarkt. "Für die Branche rechnet der Markt mit einem Plus von knapp sieben Prozent bei Gewinn und Umsatz", merkte Luis Ruiz, Marktanalyst CMC Markets, zu den anstehenden US-Zahlen an.

    Erste Zahlen aus Europa sorgten indes für Unmut. So gerieten Sika mit sieben Prozent Abschlag unter Druck. Der Schweizer Bauchemie- und Klebstoffhersteller erlitt 2025 einen Umsatzrückgang von 4,8 Prozent auf 11,2 Milliarden Franken. Negative Währungseffekte und der schwache chinesische Baumarkt bremsten. Händler äußerten sich zudem enttäuscht über die Aussichten des Unternehmens im laufenden Jahr. "Der wichtige Markt China zeigt bislang kaum Erholungstendenzen und solange sich China nicht erholt, bleibt es schwierig", meinte ein Händler.

    Die Verluste hinterließen merkliche Spuren im Bausektor, der abgeschlagen am Ende des Feldes lag. Bei dem Schwergewicht Vinci kam hinzu, dass die Analysten der Bank of America die Einstufung auf "Underperform" gesenkt hatten.

    Auch die Zahlen von Lindt & Sprüngli versüßten Anlegern das Börsengeschehen nur kurz. Nach Auftaktgewinnen rutschte die Aktie ins Minus und gab um knapp drei Prozent nach. Dabei hatte der Schweizer Schokoladehersteller den Umsatz stärker als erwartet gesteigert. Allerdings war dies Preiserhöhungen geschuldet. Die verkauften Mengen gingen zurück. Händler fragen sich nun, wie lange die Konsumenten Preiserhöhungen mitmachen und nicht doch zu billigeren Alternativen wechseln dürften./mf/men

     

    Die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 117,9 auf Tradegate (13. Januar 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie um +3,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Chocoladefabriken Lindt & Spruengli bezifferte sich zuletzt auf 16,46 Mrd..

    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1.500,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
