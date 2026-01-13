DeepMarkit nominiert HIVE Digital-CEO Aydin Kilic für die Wahl in sein Board of Directors

Calgary, Kanada – 13. Januar 2026 / IRW-Press / DeepMarkit Corp. (TSXV: MKT | OTCID: MKTSF | FWB: DEP0) („DeepMarkit“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Aydin Kilic für die Wahl in das Board of Directors des Unternehmens bei der bevorstehenden und für den 10. Februar 2026 anberaumten Jahreshaupt- und außerordentlichen Aktionärsversammlung (die „AGSM“) nominiert wurde.

Sollte die Nominierung von den Aktionären im Rahmen der AGSM genehmigt werden, wird Herr Kilic seine umfangreichen Erfahrungen auf dem Gebiet der Digital-Asset-Infrastruktur, der Führung börsennotierter Unternehmen und der Kapitalmärkte in das Unternehmen einbringen. Sein Knowhow hat für die Wachstumsstrategie von DeepMarkit und die kontinuierliche Entwicklung von Prospect Prediction Markets Inc. („Prospect“ oder „Prospect Markets“) direkte Relevanz.

„Aydin ist mit der Gründung, dem Aufbau und der Skalierung von Unternehmen im Digital-Asset-Sektor bestens vertraut und versteht, was es braucht, um an den öffentlichen Märkten erfolgreich zu sein“, sagt Steve Vanry, CEO von DeepMarkit. „Seit 2017 ist Herr Kilic kontinuierlich als President und CEO für an der TSX-V notierte Unternehmen tätig. Insbesondere seit 2021 ist er in Führungspositionen bei HIVE Digital Technologies Ltd. (NASDAQ: HIVE, TSXV: HIVE) verantwortlich. In Verbindung mit seiner Erfolgsbilanz auf dem Gebiet der Kapitalbeschaffung und des Umsatzwachstums ist er wie geschaffen dafür, uns beim Aufbau von Prospect Markets und bei der Umsetzung unserer weiter gefassten Plattformstrategie bestmöglich zu unterstützen.“

„Es ist für mich eine große Ehre, für die Wahl in das Board von DeepMarkit nominiert zu werden“, freut sich Aydin Kilic. „Prognosemärkte sind ein aufstrebender Bereich, in dem sich Technologie und Marktinfrastruktur rasant weiterentwickeln. Es würde mich sehr freuen, wenn ich die Gelegenheit bekäme, meine Erfahrungen auf dem Gebiet der digitalen Infrastruktur, der Kapitalallokation und der Führung börsennotierter Unternehmen einzubringen und damit das Unternehmen bei seiner langfristigen Ausrichtung zu unterstützen.“