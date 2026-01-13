„Das falsche Entweder-oder zwischen Rendite und Verantwortung auflösen"

Aufforstung als Sachwert-Investment: Die Global TREE Project AG (GTP) und die TREECYCLE AG wollen degenerierte Flächen wieder produktiv machen, Holz als nachwachsenden Rohstoff erzeugen und damit Primärwälder entlasten. CEO Jörg Schäfer erklärt im Interview den Standortfokus Paraguay, den Einsatz von Eukalyptus-Hybriden – und warum digitale Wertpapiere für Real-Assets aus seiner Sicht ein nächster Infrastruktur-Schritt sind.

Global TREE Project AG verbindet nachhaltige Aufforstung mit Investmentlogik. Was war der Auslöser für die Gründung – und welches Problem wollten Sie lösen?

Jörg Schäfer: Wir wollten ein falsches Entweder-oder auflösen: Entweder „grün“ ohne wirtschaftliche Tragfähigkeit oder Rendite ohne Verantwortung. Unser Ansatz ist unternehmerisch: Wir nehmen brachliegende, ausgelaugte Flächen, machen sie wieder produktiv, erzeugen Holz und reduzieren so den Druck auf Ur- und Regenwälder.

Für mich spielt auch Altersvorsorge eine Rolle: Wenn Menschen künftig länger leben, braucht Vorsorge Werte, die auch in Jahrzehnten noch da sind. Holz und Gold sind historisch die klassischen Sachwerte, aber Holz wächst nach.

Viele Anleger verbinden Nachhaltigkeit noch mit Renditeverzicht. Warum halten Sie diesen Gegensatz für überholt?

Jörg Schäfer: Nachhaltigkeit ist dort wirtschaftlich attraktiv, wo Knappheit und realer Bedarf zusammenkommen. Holz ist ein globaler Kernrohstoff und zugleich nachwachsend. Der Markt bewegt sich weg von abstrakten Kompensationsnarrativen hin zu realen, überprüfbaren Lösungen. Wenn Umweltschutz wirtschaftlich rechenbar wird, kann er skalieren.

Warum Paraguay? Was macht den Standort wirtschaftlich und strategisch besonders attraktiv?

Jörg Schäfer: Paraguay bietet schnelles Wachstum, große zusammenhängende degenerierte Flächen, vergleichsweise niedrige Landkosten und ein investorenfreundliches Umfeld. Gleichzeitig gibt es vor Ort Erfahrung in Flächenbewirtschaftung. Wichtig für ein Modell, das über Jahrzehnte funktionieren muss. Wir setzen zudem auf konsequenten Schutz vorhandener Resturwaldflächen.

Paraguay ist in Europa wenig bekannt. Welche makroökonomischen Faktoren sprechen aus Ihrer Sicht für das Land?

Jörg Schäfer: Paraguay gilt in der Region als vergleichsweise stabil, schuldenarm und investorenfreundlich. Für uns zählen Planbarkeit und Rahmenbedingungen, weil Forst kein Quartalsgeschäft ist. Ein zusätzlicher Vorteil ist die verlässliche Energieversorgung über Wasserkraft - das unterstützt langfristige Produktionsmodelle.

Sie setzen auf schnell wachsende Eukalyptus-Hybriden. Wie begegnen Sie der Kritik an Monokulturen?

Jörg Schäfer: Wir roden keine Ur- oder Regenwälder für Aufforstungsflächen. Wir kaufen bewusst bereits geschädigte, oft übersäuerte Flächen. Eukalyptus-Hybride sind bei uns Pionierbäume: Sie wachsen schnell, liefern Industrieholz und entlasten dadurch Primärwälder.

Der Punkt ist der Kontext: Unsere Plantagen sind Produktionssysteme, keine natürlichen Wälder. Ziel ist nicht, Biodiversität zu ersetzen, sondern Holz kontrolliert zu erzeugen und dadurch globalen Waldverlust indirekt zu bremsen. Bodenschutz ist zentral: Blattmaterial und Schnittreste verbleiben auf der Fläche, damit Humus entsteht und die Flächen langfristig stabiler werden.

Wie stellen Sie sicher, dass das ökologisch sinnvoll und zugleich wirtschaftlich tragfähig ist?

Jörg Schäfer: Durch Standortqualität, professionelle Bewirtschaftung und klare Ernte- sowie Wiederaufforstungszyklen. Entscheidender Hebel ist ein zyklisches Reinvestitionsmodell: Ein Teil der Erträge fließt systematisch in neue Flächen und neue Aufforstung. So soll aus einem Projekt ein wachsendes Portfolio werden.

TREECYCLE ist tokenisiert. Welche Rolle spielen Blockchain und digitale Wertpapiere künftig für Sachwertinvestments?

Jörg Schäfer: Blockchain ist für uns Infrastruktur, kein Spekulationsinstrument. Wir wollen reale, physische Werte effizienter abbilden: nachvollziehbar, teilbar, besser zugänglich. Digitale Wertpapiere können Eintrittshürden senken und Sachwerte wie Wald einem breiteren Anlegerkreis öffnen. Ohne den Bezug zur realen Substanz zu verlieren.

Welche Anleger sprechen Sie an und wie hat sich das Interesse verändert?

Jörg Schäfer: Vor allem Unternehmer, vermögende Privatpersonen, Family Offices und zunehmend auch Institutionelle. Viele suchen heute Substanz, Nachvollziehbarkeit und Werte, die nicht nur von Stimmungen an Finanzmärkten abhängen. „Wirkung zum Anfassen“ wird wichtiger: Anleger wollen sehen, wo ihr Kapital arbeitet.

Aufforstung ist langfristig. Wie gehen Sie mit politischen Risiken, Währung, Klimaextremen um?

Jörg Schäfer: Risiken lassen sich nicht eliminieren, aber strukturieren: durch Standortwahl, klare Eigentums- und Betriebsstrukturen sowie lokale Präsenz. Währungs- und Länderrisiken werden konservativ einkalkuliert. Operativ setzen wir auf robuste Bewirtschaftung und Schutzmaßnahmen, etwa organisatorische und infrastrukturelle Vorkehrungen gegen Feuer.

Welche Meilensteine haben Sie erreicht und was ist Ihr Ausblick?

Jörg Schäfer: Ein sichtbarer Meilenstein ist der Guinness-Weltrekord (06.11.2023): ein großflächiges, aufgeforstetes Logo mit über 100.000 Bäumen auf rund 41 Hektar, überprüfbar über Satellitenbilder. Ende 2024 haben wir zudem ein nahezu 1.000 Hektar großes Areal erworben, das aktuell aufgeforstet wird.

In fünf bis zehn Jahren soll die erste Phase mit rund 10.000 Hektar und etwa 10 Millionen Bäumen umgesetzt sein. Parallel sehen wir Potenzial im institutionellen Bereich, um langfristiges Kapital in reale, rückgedeckte Werte zu lenken.

Disclaimer / Risikohinweis

Dieses Interview dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Sachwert- und Forstinvestments sowie tokenisierte/digitale Wertpapiere sind mit Risiken verbunden (u. a. Markt-, Währungs-, Länder-, Liquiditäts-, regulatorische sowie klima-/betriebsbedingte Risiken). Maßgeblich sind die jeweiligen Vertragsunterlagen und – sofern vorhanden – der Wertpapierprospekt inklusive Risikofaktoren. Potenzielle Anleger sollten eigenständig prüfen und ggf. unabhängigen Rat einholen.