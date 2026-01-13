    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Jobless Recovery

    629 Aufrufe 629 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wachstum ja – Jobs nein: Das ist DAS stille Risiko für Aktien in diesem Jahr

    Goldman Sachs warnt vor einer Jobless Recovery: Die Wirtschaft wächst, doch Jobs bleiben aus. KI, schwacher Beschäftigungsaufbau und Risiken könnten den Optimismus an den Aktienmärkten untergraben.

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Wirtschaft könnte 2026 Jobless Recovery erleben.
    • Schwacher Beschäftigungsaufbau und KI als Risiken.
    • Wall Street optimistisch, doch Unsicherheiten bleiben.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Jobless Recovery - Wachstum ja – Jobs nein: Das ist DAS stille Risiko für Aktien in diesem Jahr
    Foto: Beata Zawrzel - NurPhoto

    Die Ökonomen von Goldman Sachs warnen davor, dass sich die US-Wirtschaft 2026 in Richtung einer sogenannten "Jobless Recovery" bewegen könnte, also einer wirtschaftlichen Erholung ohne nennenswerten Beschäftigungsaufbau. Dieses Phänomen beschreibt eine wirtschaftliche Erholung von einer Rezession, bei der das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwar steigt, aber die Arbeitslosenzahlen nicht sinken oder sogar noch ansteigen.

    In einem aktuellen Kundenbericht beschreibt David Mericle, Chefökonom für die USA, solch ein Szenario, in dem das Wirtschaftswachstum anhält, ohne dass nennenswert neue Arbeitsplätze entstehen. "Wir sehen eine Phase des Wachstums ohne neue Arbeitsplätze, ähnlich wie bei der Jobless Recovery Anfang der 2000er Jahre, als plausibles Alternativszenario", sagte Mericle.

    Als zentrale Risiken für den Arbeitsmarkt nennt Goldman Sachs einen schwachen Ausgangspunkt beim Beschäftigungsaufbau, eine nur langsam sinkende Zahl offener Stellen sowie Unternehmen, die verstärkt über Entlassungen nachdenken und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Senkung der Arbeitskosten vorantreiben. Mericle bezeichnete den Arbeitsmarkt für 2026 als potenziell "instabil". Zwar rechne Goldman mit einem über dem Konsens liegenden Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und einer unterdurchschnittlichen Inflation, doch bleibe der Arbeitsmarkt der größte Unsicherheitsfaktor. "Die Aussichten für den Arbeitsmarkt sind unsicherer – wir erwarten eine Stabilisierung, sehen jedoch die Möglichkeit einer weiteren Abschwächung als das Hauptrisiko für 2026", sagte Mericle.

    Aktuelle Daten stützen diese Einschätzung. Im Dezember wurden lediglich 50.000 neue Stellen geschaffen und damit deutlich weniger als erwartet. Zudem wurden die Zahlen für Oktober und November um insgesamt 76.000 Stellen nach unten revidiert. In den vergangenen zwölf Monaten entstanden nur 584.000 neue Arbeitsplätze – der schwächste Zuwachs seit 2020. Gleichzeitig stieg die Zahl der Menschen, die mangels Alternativen in Teilzeit arbeiten. Während das Gesundheitswesen im Dezember den Großteil der neuen Jobs stellte, blieben andere Sektoren schwach. Besonders das verarbeitende Gewerbe baute unter dem Einfluss der Zölle der Trump-Regierung innerhalb eines Jahres 68.000 Stellen ab.

    Trotz dieser Signale zeigt sich die Wall Street weiterhin bullish. Laut FactSet werden für den S&P 500 2026 in jedem Quartal zweistellige Gewinnzuwächse erwartet, mit einem Plus von 15 Prozent für das Gesamtjahr. Strategen sehen den Index zum Jahresende bei rund 8.010 Punkten.

    Genau dieser Optimismus könnte jedoch durch eine "Jobless Recovery" ins Wanken geraten, selbst wenn die Federal Reserve die Zinsen weiter senkt. Tim Urbanowicz von Innovator Capital Management warnte, dass sowohl ein zu starker Aufschwung mit steigenden Anleiherenditen als auch ein beschleunigter Jobabbau durch KI erhebliche Risiken für die Märkte darstellen könnten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    Jobless Recovery Wachstum ja – Jobs nein: Das ist DAS stille Risiko für Aktien in diesem Jahr Goldman Sachs warnt vor einer Jobless Recovery: Die US-Wirtschaft wächst, doch Jobs bleiben aus. KI, schwacher Beschäftigungsaufbau und Risiken könnten den Optimismus an den Aktienmärkten untergraben.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     