    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise

    AKTIE IM FOKUS

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Symrise weiter erholt dank Geschäftsverkauf und Rückkäufe

    Für Sie zusammengefasst
    • Symrise-Aktien erholen sich um über 7% im Handel.
    • Geplantes Aktienrückkaufprogramm stärkt Anlegervertrauen.
    • Verkauf des Terpenen-Geschäfts verbessert Unternehmensstruktur.
    AKTIE IM FOKUS - Symrise weiter erholt dank Geschäftsverkauf und Rückkäufe
    Foto: Symrise

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Symrise haben am Dienstag ihre Erholung nach dem im Dezember erreichten Tief seit 2019 beschleunigt. Im Xetra-Handel zog der Kurs in der Spitze um mehr als sieben Prozent an auf ein Hoch seit Ende Oktober, nachdem der Duft- und Geschmacksstoffhersteller den geplanten Verkauf seines Terpenen-Geschäfts, ein Aktienrückkaufprogramm und Abschreibungen bekannt gegeben hatte. Der Kurs sprang dabei aber nicht nachhaltig über die 100-Tage-Linie. Im Verlauf ließ das Plus etwas auf 4,1 Prozent nach.

    Analyst Edward Hockin von der US-Bank JPMorgan lobte den Aktienrückkauf, in dem er eine sinnvolle Verwendung der verfügbaren Bilanzmittel sieht. Ranulf Orr von der Citigroup sieht darin angesichts der niedrigen Bewertung ein Indiz dafür, dass das Management die Interessen der Anleger im Blick hat. Vorgesehen ist im Volumen von bis zu 400 Millionen Euro. Laut Virginie Boucher-Ferte von der Deutschen Bank spiegelt dies die Zuversicht des Unternehmens wider, dass die größten geschäftlichen Herausforderungen weitgehend bewältigt sind.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Symrise AG!
    Short
    79,43€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    69,75€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 13,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Den Verkauf des Geschäfts mit Terpenen wertet Citigroup-Fachmann Orr positiv, da einige Investoren bislang daran gezweifelt hätten, dass das Management dafür einen Käufer finden könne. Damit werde ein kapitalintensiver und zyklischer Geschäftsbereich aus dem Portfolio entfernt. Die Gespräche seien fortgeschritten, hatte Symrise am Vorabend nach Börsenschluss mitgeteilt. Thomas Schulte-Vorwick vom Bankhaus Metzler glaubt, dass die Veräußerung das Umsatzwachstum und die Margenstruktur des Konzerns verbessert.

    Die Deutsche-Bank-Expertin Boucher-Ferte sieht Symrise an einem Wendepunkt nach der Abwertung der Aktien, die 2025 der mit einem Jahresminus von rund einem Drittel der schwächste Dax-Wert waren./tih/mis/stk

    Symrise

    +1,10 %
    +11,46 %
    +12,85 %
    -4,79 %
    -26,87 %
    -29,60 %
    -29,87 %
    +22,29 %
    +337,63 %
    ISIN:DE000SYM9999WKN:SYM999

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 73,82 auf Tradegate (13. Januar 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +11,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,32 Mrd..

    Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -6,43 %/+42,39 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Symrise - SYM999 - DE000SYM9999

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Symrise. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Symrise weiter erholt dank Geschäftsverkauf und Rückkäufe Die Aktien von Symrise haben am Dienstag ihre Erholung nach dem im Dezember erreichten Tief seit 2019 beschleunigt. Im Xetra-Handel zog der Kurs in der Spitze um mehr als sieben Prozent an auf ein Hoch seit Ende Oktober, nachdem der Duft- und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     