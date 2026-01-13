Symrise weiter erholt dank Geschäftsverkauf und Rückkäufe

Guten abend !





Also langweilig scheint die Aktie/das Unternehmen dann doch nicht zu sein. Ich habe heute Morgen gekauft (nochüber 81 Euro) und dann heute Abend für etwas über 78 schon verbilligen müssen.

Ich werde mir das jetzt mal ein paar Tage in Ruhe ansehen.





Wenn man sich die Zahlen anschaut, liegt es wohl an der zurückgenommenen Umsatzprognose, dass die Aktien so durchgereicht werden. Dabei hat sich die Marge und haben sich die Ergebniskennziffern aber eigentlich y-o-y verbessert. Aus meiner Sicht ist es nichts Negatives, wenn man auf wenig margenträchtigen Umsatz verzichtet und sich auf die höhermargigen Geschäfte konzentriert. Jedenfalls scheint mir das kein Argument dafür zu sein, den Kurs auf ein Rekordtief für die letzten fünf Jahre zu schicken.





Die wenigsten Unternehmen werden in diesen wirtschaftlich eher herausfordernden Zeiten einen Rekordumsatz nach dem anderen zeigen - und Symrise prognostiziert ja sogar Umsatzwachstum im laufenden Jahr, wenn auch weniger als zu Beginn des Geschäftsjahres.





Die Analysten bestätigen heute auch ihre jeweiligen Kursziele - auch wenn unisono auf das geringere Umsatzwachstum verwiesen wird. Selbst das Kursziel des einzigen Skeptikers heute (Jefferies), der die Aktie weiterhin mit "Underperform" bewertet, sieht einen fairen Kurs von 90 Euro (damit wäre ich fürs erste auch sehr zufrieden). Die anderen vier Analysten, die laut comdirect heute ihren Research aktualisiert haben, geben eindurchschnittliches Kurszielvon 116 Euro aus.





Vor einem Jahr stand der Wert nochbei ca. 115 Euro - und das, nochmal erwähnt, obwohl die Marge in diesem Jahr besser ist (und bleiben soll) als im Vorjahr. Ich persönlich weiß nicht ob es wirklich gerechtfertigt ist, die Aktie auf Talfahrt zu schicken nur weil die Umsätze nicht wieerwartet um 4% gestiegen sind sondern um 2%. Oder gibt es andere Gründe für den Absturz der Aktie? Übersehe ich etwas Wichtiges? Ich lasse mich in dem Fall mal gerne belehren, denn ich beobachte die Aktie nochnicht so sehr lange.





