AKTIE IM FOKUS
Symrise weiter erholt dank Geschäftsverkauf und Rückkäufe
- Symrise-Aktien erholen sich um über 7% im Handel.
- Geplantes Aktienrückkaufprogramm stärkt Anlegervertrauen.
- Verkauf des Terpenen-Geschäfts verbessert Unternehmensstruktur.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Symrise haben am Dienstag ihre Erholung nach dem im Dezember erreichten Tief seit 2019 beschleunigt. Im Xetra-Handel zog der Kurs in der Spitze um mehr als sieben Prozent an auf ein Hoch seit Ende Oktober, nachdem der Duft- und Geschmacksstoffhersteller den geplanten Verkauf seines Terpenen-Geschäfts, ein Aktienrückkaufprogramm und Abschreibungen bekannt gegeben hatte. Der Kurs sprang dabei aber nicht nachhaltig über die 100-Tage-Linie. Im Verlauf ließ das Plus etwas auf 4,1 Prozent nach.
Analyst Edward Hockin von der US-Bank JPMorgan lobte den Aktienrückkauf, in dem er eine sinnvolle Verwendung der verfügbaren Bilanzmittel sieht. Ranulf Orr von der Citigroup sieht darin angesichts der niedrigen Bewertung ein Indiz dafür, dass das Management die Interessen der Anleger im Blick hat. Vorgesehen ist im Volumen von bis zu 400 Millionen Euro. Laut Virginie Boucher-Ferte von der Deutschen Bank spiegelt dies die Zuversicht des Unternehmens wider, dass die größten geschäftlichen Herausforderungen weitgehend bewältigt sind.
Den Verkauf des Geschäfts mit Terpenen wertet Citigroup-Fachmann Orr positiv, da einige Investoren bislang daran gezweifelt hätten, dass das Management dafür einen Käufer finden könne. Damit werde ein kapitalintensiver und zyklischer Geschäftsbereich aus dem Portfolio entfernt. Die Gespräche seien fortgeschritten, hatte Symrise am Vorabend nach Börsenschluss mitgeteilt. Thomas Schulte-Vorwick vom Bankhaus Metzler glaubt, dass die Veräußerung das Umsatzwachstum und die Margenstruktur des Konzerns verbessert.
Die Deutsche-Bank-Expertin Boucher-Ferte sieht Symrise an einem Wendepunkt nach der Abwertung der Aktien, die 2025 der mit einem Jahresminus von rund einem Drittel der schwächste Dax-Wert waren./tih/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 73,82 auf Tradegate (13. Januar 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +11,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,32 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -6,43 %/+42,39 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Symrise - SYM999 - DE000SYM9999
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Symrise. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hallo Huta,
Das Wachstum von nur 2% kommt ja nach Aussage des Unternehmens auch deshalb zustande, weil die Vergleichswerte im Vorjahr hoch waren. Letztendlich hat Synrise die Prognose für das Umsatzwachstum für 2025 insgesamt ja "nur" von 5 - 7 % (Prognose Ende Januar 2025) auf nunmehr 3 - 5 % zurückgenommen. Nimmt man jeweils die Mitte, also von 6% auf 4%.
Guten abend !