Bitzero Holdings Inc. schließt Partnerschaft mit CBRE & Hydra Host zur Vermarktung und Bereitstellung von KI-Computing-Kapazitäten über Nachfragekanäle im Hyperscale- und GPU-Bereich

Nur wenige Wochen nach dem Spatenstich der ersten Ausbauphase am Standort Kokemäki sind bereits 200 MW an Kapazität für ein vorbetriebliches Investment verfügbar

VANCOUVER, BC (13. Januar 2026) — Bitzero Holdings Inc., (CSE: BITZ.U) (FWB: 000) („Bitzero“ oder das „Unternehmen“) – das Unternehmen, das nachhaltige Blockchain- und High-Performance-Computing-(HPC)-Rechenzentren neu definiert – ist strategische Partnerschaften mit CBRE und Hydra Host eingegangen, um die an seinen Standorten in Kokemäki (Finnland) und Namsskogan (Norwegen) verfügbaren KI-ready Rechenzentrumskapazitäten an Mieter mit Hyperscale-Bedarf und KI-Fokus zu vermarkten.

Mit dieser zweigleisigen Vermarktungsstrategie rüstet sich Bitzero mit seinem klimaneutralen Kapazitätspotenzial im Gigawattbereich für den Bedarf der weltweit größten Hyperscale-Kunden und aufstrebenden KI-Fabriken. Sowohl langfristige, dedizierte Ressourcen als auch rasch verfügbare GPU-Kapazitäten für den kurzfristigen Bedarf stehen bereit und ermöglichen eine maximale Auslastung und Umsatzerwirtschaftung über einen breiten Kundenstamm im KI-Bereich.

CBRE wird den 200 MW Standort Kokemäki in Finnland bei Hyperscale-Kunden bewerben

Bitzero hat CBRE beauftragt, die strategische Immobilienvermarktung für den unternehmenseigenen Standort in Finnland zu übernehmen und Bitzero bei der Vermarktung des Standorts für potenzielle Partnerschaften mit Hyperscale-Kunden, die Kapazitäten für KI-Computing und andere Hochleistungs-Computing-Workloads suchen, zu unterstützen.

CBREs Rolle beschränkt sich auf Beratungs- und Maklerdienste im Zusammenhang mit der Vermarktung des Standorts in Finnland an potenzielle Mieter und Partner.

Wichtigste Fakten

Strategische Maklerbeauftragung: CBRE wurde als strategischer Makler von Bitzero damit beauftragt, den Standort in Finnland an Hyperscale-Kunden zu vermarkten, die nach Kapazitäten für KI-Workloads suchen.

Stromversorgung: Die Stromversorgung für den Standort in Finnland soll aus aktueller Sicht im ersten Quartal 2027 in Betrieb genommen werden.

Nachfragedynamik in Skandinavien: Das Unternehmen verzeichnet eine starke Nachfrage in Skandinavien, die durch die Möglichkeit der Bereitstellung umfangreicher Strom- und Infrastrukturkapazitäten unterstützt wird.

Frühe Phase der technischen Planung: Bitzero hat bereits ein technisches Büro damit beauftragt, das Unternehmen bei den Vorentwurfsarbeiten für die erste Ausbauphase mit 200 MW zu unterstützen.

„Diese strategische Allianz ist ein entscheidender Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie“, so Mohammed Bakhashwain, President und CEO von Bitzero. „Einerseits haben unsere Ankermieter die Möglichkeit, sich schon jetzt stark nachgefragte Kapazitäten zu sichern; andererseits wird die globale Reichweite von CBRE auch unsere Dynamik befeuern und den Wert unserer Assets in der wichtigsten Wachstumsphase des KI-Zeitalters maximieren.“

Hydras Plattform Brokkr forciert Nutzung im KI-Bereich und Monetisierung

Das GPU-as-a-Service-Modell von Hydra Host ermöglicht Bitzero die rasche Bereitstellung und den Betrieb von GPU-Kapazitäten für Unternehmens-, Neocloud- und KI-native Workloads mit entsprechender finanzieller Wertschöpfung; die Nutzung wird über das klassische Hyperscale-Leasing hinaus erweitert.

Hydras Plattform Brokkr bietet eine schlüsselfertige Lösung für das sogenannte Lifecycle Enablement von Grafikkarten, einschließlich Verwaltung, Überwachung und Monetarisierung; zusätzlich können Kunden überall auf der Welt über eine einheitliche globale API auf Bitzeros Ressourcen zugreifen. Dieser Managed-Service-Ansatz versetzt Bitzero in die Lage, mehrere Monetarisierungsstrategien für den internationalen Kundenstamm von Hydra zu verfolgen. Unterstützung kommt dabei von der Betriebsebene von Brokkr, die das Onboarding, die Nutzung und die Umsatzgenerierung über nachfragestarke Vertriebskanäle beschleunigt.

„Bitzero bietet die Skalierbarkeit, den Vertrieb und das ‚Asset-light‘-Betriebsmodell, das unsere internationalen KI-Fabrikskunden verlangen“, so Aaron Ginn, CEO und Mitbegründer von Hydra Host. „Es freut uns sehr, dass wir die erstklassigen, klimaneutralen Rechenleistungen dieser Firma in unsere globale GPU-Plattform einbinden und damit unserer rasch wachsenden internationalen Klientel einen dezentralen Zugriff sowie diversifizierte Kapazitäten anbieten können.“

Bitzero ist für den Nachfrageansturm im Bereich KI-Kapazitäten bestens gerüstet

Laut einer Studie von CBRE hat der europäische Markt bereits jetzt mit einer historisch niedrigen HPC-Kapazität, geringen Vakanzen und einer boomenden Nachfrage von Hyperscale-Nutzern zu kämpfen. Dieser Trend wird sich voraussichtlich weiter fortsetzen, auch wenn sich die Abschlüsse für KI-Kapazitäten im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht haben. Die Vakanzquoten werden voraussichtlich unter 10 % bleiben, was in einigen Märkten zu einem mindestens 10%igen Preisanstieg führen wird.

Mit Tausenden von Transaktionen in Hunderten von Märkten weltweit verwaltet CBRE einen jährlichen Transaktionswert von rund 6 Mrd. $ im Rechenzentrumsbereich. Die firmeneigenen Erhebungen, die engen Kontakte im Hyperscale-Bereich und die globale Marketinginfrastruktur sorgen für ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit und strategischer Beratung, was raschere Transaktionen mit Großkunden ermöglicht.

Nähere Informationen zu Bitzeros HPC-Kapazitäten für den Hyperscale-Betrieb finden Sie unter www.bitzero.com.

Über Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. ist ein Anbieter von IT-Energie-Infrastruktur und Hochleistungsenergie für Rechenzentren. Geschäftsschwerpunkte des Unternehmens sind die Entwicklung von Rechenzentren, das Bitcoin-Mining sowie der Aufbau strategischer Partnerschaften im Bereich Rechenzentrums-Hosting. Bitzero Holdings Inc. besitzt mittlerweile vier Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und Skandinavien, die mit ökologisch verträglicher und klimafreundlicher Energie betrieben werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bitzero.com.

Über CBRE

CBRE Group, Inc. (NYSE: CBRE), ein Fortune-500- und S&P-500-Unternehmen mit Firmensitz in Dallas, gilt (basierend auf den Umsatzzahlen 2024) als weltweit größter Dienstleister für Gewerbeimmobilien und Investment. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 140.000 Mitarbeiter (einschließlich der Mitarbeiter von Turner & Townsend) und betreut Kunden in über 100 Ländern. CBRE serviciert seine Kunden über vier Geschäftsbereiche: Beratung (Leasing, Verkauf, Kreditvergabe, Hypothekendienstleistungen, Bewertungen); Gebäudebetrieb und -erfahrung (Facility Management, Immobilienverwaltung, flexible Flächen und Erfahrung); Projektmanagement (Programmmanagement, Projektmanagement, Kostenberatung); Immobilieninvestments (Investitionsmanagement, Entwicklung). Besuchen Sie auch unsere Website auf www.cbre.com.

Über Hydra Host

Hydra Host ist ein Infrastrukturunternehmen der nächsten Generation, das Hochleistungs-GPU-Cluster in internationalen Rechenzentren für Family Offices und globale Alternative-Asset-Allokatoren, Rechenzentren und Energieversorger betreibt. Hydra Host, einer der zehn führenden NVIDIA-Cloud-Partner und ein von Founders Fund unterstütztes Unternehmen, bietet Rechenleistung als Assetklasse an mehr als 50 Standorten weltweit an. Nähere Informationen finden Sie auf www.hydrahost.com.

Kontakt Bitzero

Mohammed Bakhashwain

+44 777 303 0394

investors@bitzero.com

Pressekontakt Bitzero

bitzero@nextpr.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu: den Partnerschaften mit CBRE und Hydra Host, den erwarteten Auswirkungen der Partnerschaften mit CBRE und Hydra Host auf die Kommerzialisierung, den Einsatz und die Monetarisierung von KI-fähigen und leistungsstarken Rechenzentrumskapazitäten, der Fähigkeit, bei der Skalierung und Unterbringung von KI-fähigen Rechenzentren zu helfen, Aussagen über die potenziellen CO2-armen Gigawatt-Kapazitäten von Bitzero, die erwartete Nachfrage von Hyperscale-, Unternehmens-, Neocloud- und KI-nativen Kunden, die erwarteten Zeitpläne in Bezug auf die Entwicklung und die Stromverfügbarkeit am Standort in Finnland, die Fähigkeit von Bitzero, GPU-Kapazitäten einzusetzen und zu monetarisieren, sowie die Pläne und Absichten des Unternehmens in Bezug auf Rechenkapazitäten und GPU-Nachfragekanäle und mehrgleisige Monetarisierungsstrategien sowie die Erwartungen, die sich aus den Untersuchungen von CBRE zu den Kapazitätsengpässen, der Nachfragedynamik und den Preisentwicklungstrends im Bereich HPC in Europa und Skandinavien ergeben.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, jedoch erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Zu den wesentlichen Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, gehören unter anderem: dass die Partnerschaften wie erwartet voranschreiten, dass die Ingenieurs- und Vorentwurfsarbeiten für den Standort in Finnland innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abgeschlossen werden, dass die geplante Stromverfügbarkeit erreicht wird, dass die Brokkr-Plattform wie erwartet funktioniert und skaliert wird, dass Bitzero weiterhin stabilen Zugang zu sauberen, kohlenstoffarmen Energiequellen hat, dass das Rechenzentrum des Unternehmens weiterhin wie erwartet mit stabilem Zugang zu Strom zu den erwarteten Kosten betrieben wird, dass die Marktbedingungen für Bitcoin (einschließlich Netzwerkschwierigkeiten und Bitcoin-Preise) innerhalb der erwarteten Bandbreiten bleiben, sodass sich die Effizienzgewinne des Unternehmens in Wettbewerbsvorteilen niederschlagen, und dass die Nachfrage nach HPC weiterhin bestehen bleibt. Zu den wesentlichen Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: Verzögerungen bei der Entwicklung, dem Bau oder der Konstruktion; Verzögerungen oder Einschränkungen bei der Stromversorgung oder der Verfügbarkeit der Infrastruktur; Verschiebungen bei der Nachfrage nach Hyperscale, KI oder GPUs; operative Herausforderungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung, dem Lebenszyklusmanagement oder der Monetarisierung von GPU-Kapazitäten; Leistungsprobleme oder unvorhergesehene Einschränkungen im Zusammenhang mit der Plattform von Hydra Host; regionale oder nationale regulatorische oder politische Änderungen, die sich auf Rechenzentren, Strommärkte oder verwandte Branchen in Finnland, Norwegen oder anderen Ländern auswirken; Schwankungen der Energiekosten; Wettbewerbsdruck auf den globalen Märkten für KI-Rechenleistung und Hyperscale-Infrastruktur; sowie makroökonomische oder Marktbedingungen, die Investitionen in große Rechenzentren beeinflussen. Weitere Risiken und Ungewissheiten sind in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben, einschließlich seiner Börsenzulassungserklärung und nachfolgender Finanzberichte, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen dienen dazu, die aktuellen Pläne, Erwartungen und Absichten des Managements hinsichtlich zukünftiger Geschäftstätigkeiten zu kommunizieren, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Bitzero Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,81 % und einem Kurs von 2,35EUR auf Lang & Schwarz (13. Januar 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.