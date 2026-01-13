    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler
    Schaeffler setzt verstärkt auf humanoide Roboter

    Für Sie zusammengefasst
    • Schaeffler fertigt Teile für humanoide Roboter.
    • Strategische Partnerschaft mit britischem Unternehmen.
    • Mehrere Hundert Roboter in Produktion geplant.
    Schaeffler setzt verstärkt auf humanoide Roboter
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will künftig verstärkt Teile für humanoide Roboter fertigen - und diese in großer Zahl selbst in der Produktion einsetzen. Dazu sei eine strategische Partnerschaft mit dem britischen Unternehmen Humanoid vereinbart worden, teilte der Konzern am Dienstag im mittelfränkischen Herzogenaurach mit. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze um bis zu 2,1 Prozent an, zuletzt gewann sie noch ein halbes Prozent.

    Schaeffler wird den Angaben zufolge Teile unter anderem für Robotergelenke entwickeln und liefern, die vor allem im Oberkörper, in den Schultern und Armen von Humanoiden zum Einsatz kommen. Schaeffler wolle eine Schlüsselrolle im wachsenden Markt der humanoiden Robotik einnehmen, begründete Konzernchef Klaus Rosenfeld die Partnerschaft.

    Dazu plant Schaeffler eigenen Angaben nach, in den nächsten fünf Jahren mehrere Hundert humanoide Roboter in seiner weltweiten Fertigung einzusetzen. Dadurch solle die Automatisierung und die Effizienz der Produktionsprozesse weiter gesteigert werden, teilte Schaeffler mit.

    Erst Anfang November hatten die Herzogenauracher eine Partnerschaft mit dem Roboter-Spezialisten Neura Robotics bekanntgegeben./igl/DP/men

