L3Harris Technologies Aktie weiter aufwärts - +11,60 % - 13.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die L3Harris Technologies Aktie. Mit einer Performance von +11,60 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der L3Harris Technologies Aktie. Nach einem Plus von +1,35 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 326,10€, mit einem Plus von +11,60 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

L3Harris Technologies ist ein führender Anbieter von Kommunikations- und Verteidigungstechnologien mit einem breiten Produktportfolio, das Kommunikationssysteme, Avionik und Radarsysteme umfasst. Das Unternehmen ist bekannt für seine Innovationskraft und steht im Wettbewerb mit Lockheed Martin und Raytheon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Anforderungen zu bieten.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der L3Harris Technologies Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +30,71 %.

Allein seit letzter Woche ist die L3Harris Technologies Aktie damit um +23,49 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,53 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von L3Harris Technologies einen Anstieg von +30,92 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

L3Harris Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +23,49 % 1 Monat +34,53 % 3 Monate +30,71 % 1 Jahr +62,05 %

Informationen zur L3Harris Technologies Aktie

Es gibt 187 Mio. L3Harris Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,24 Mrd.EUR € wert.

L3Harris Technologies (NYSE: LHX) has announced a first-of-its-kind proposed partnership with the Department of War (DoW) to significantly increase capacity to build solid rocket motors that power vital U.S. and allied missiles. L3Harris and the DoW …

L3Harris Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die L3Harris Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur L3Harris Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.