GT Resources veröffentlicht Projektupdate zum Kupfer-Nickel-Palladium-Platin-(„PGE“)-Projekt LK in Finnland

13. Januar 2026 – Toronto, Ontario / IRW-Press / GT Resources Inc. (TSX-V: GT, OTCQB: CGTRF, FWB: 7N1) (das „Unternehmen“ oder „GT“) freut sich, ein Update zum Kupfer-Nickel-Palladium-Platin-Projekt Läntinen Koillismaa („LK“) in Nordzentralfinnland zu geben.

Highlights

Das Unternehmen hat mit umfassenden Ergänzungs- und Wiederholungsanalysen in der Zone Kaukua der bestehenden Lagerstätte LK begonnen. Es ist davon auszugehen, dass über 5.000 Proben von der gesamten Zone Kaukua analysiert werden, um die bekannte Mineralisierung besser zu definieren.

Diese Arbeiten werden zur Vorbereitung auf ein potenzielles Ressourcenupdate sowie auf eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung („PEA“) durchgeführt.

Hintergrund

LK ist das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens mit einer bestehenden Tagebau-Ressourcenschätzung1 gemäß NI 43-101 für Palladium, Platin und Kupfer:

- Angedeutete Ressourcen:

1,1 Millionen Unzen gesamte Edelmetalle (Palladium + Platin + Gold) („TPM“),

111 Millionen Pfund Kupfer ,

92 Millionen Pfund Nickel,

enthalten in 38,2 Millionen Tonnen.

- Vermutete Ressourcen:

1,1 Millionen Unzen TPM ,

173 Millionen Pfund Kupfer ,

152 Millionen Pfund Nickel,

enthalten in 49,7 Millionen Tonnen.

- Das Projekt LK ist nach wie vor für die Erweiterung offen, insbesondere entlang des 17 km langen Haukiaho Trends (siehe Pressemitteilung vom 20. Juli 2022)

Neil Pettigrew, Vice President Exploration, sagte: „Angesichts der Erholung der Platin- und Palladiummärkte sowie Europas Fokus auf den Aufbau heimischer Lieferketten für kritische Mineralien ist GT mit seinem Metallportfolio gut positioniert, um die Anforderungen der globalen Märkte zu bedienen.

Das Projekt LK in Nordzentralfinnland ist das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens und verfügt über eine NI 43-101-konforme Tagebauressourcenschätzung (Tabelle 1a & 1b). Das Projekt ist gut aufgestellt, um die Europäische Union mit kritischen Mineralen zu versorgen, allen voran Kupfer, Palladium und Platin. Finnland ist bei diesen Rohstoffen stark auf Importe angewiesen, da es dort nur einen Produktionsbetrieb gibt: die Mine Kevitsa von Boliden. Boliden betreibt in Finnland zudem Kupfer- und Nickelschmelzwerke, was für LK ein potenzieller logistischer Wettbewerbsvorteil sein könnte.

Ergänzungs- und Wiederholungsanalysen

Der Schwerpunkt der aktuellen Ergänzungs- und Wiederholungsanalysen liegt auf den historischen Bohrungen in der Zone Kaukua, die vor 2009 durchgeführt wurden. Bei den historischen Bohrprogrammen wurden nicht 100 % der Bohrkerne beprobt, weshalb weiterhin Potenzial für die Identifizierung zusätzlicher Ressourcen in der Grube besteht. Insgesamt werden etwa 500 Ergänzungsproben entnommen und zur Analyse eingereicht.

Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der Erstellung einer homogenen Analysedatenbank für Kaukua, wobei alle Proben mit denselben Analysetechniken untersucht werden. Bei den historischen Bohrprogrammen wurde die Methode des Königswasseraufschlusses angewandt. Königswasser ist eine Teilaufschlussmethode, bei der der gesamte Nickelgehalt unterschätzt wird, da nur in Sulfiden enthaltenes Nickel aufgeschlossen wird. Der Großteil der Bohrlochproben bei Kaukua wurde vom Unternehmen entnommen und mittels der „Vier-Säuren“-Aufschlussmethode analysiert, die einen vollständigeren Aufschluss der Probe und eine genauere Darstellung des gesamten Nickelgehalts ermöglicht. Bei allen metallurgischen Tests des Unternehmens und der Berechnung der Netto-Schmelzerträge („NSR“) für die Mineralressourcenschätzung 2022 wurde davon ausgegangen, dass alle Proben mit der Vier-Säuren-Aufschlussmethode analysiert wurden. Dies wirkte sich gleich doppelt aus: Einerseits wurden die gesamten Nickelgehalte zu niedrig angegeben, andererseits wurde eine unnötig strenge Nickelgewinnungsrate auf historische Bohrlöcher angewandt. Die erneute Analyse historischer Proben, die mittels Königswasser analysiert wurden, war eine der Empfehlungen aus dem technischen Bericht von 2022.

Insgesamt werden etwa 4.600 Bohrkerntrüben (Pulps) entnommen und zur Analyse eingereicht. Sobald diese Ergebnisse für die Zone Kaukua zusammengestellt und analysiert wurden, können die Wiederholungsanalysen auf die Zone Haukiaho erweitert werden, die eine noch größere Anzahl an historischen Bohrlöchern beherbergt.

Potenzial zur Ressourcenerweiterung

Der 17 Kilometer lange Haukiaho Trend bietet kurzfristiges Erweiterungspotenzial (Abbildung 3). Die Lagerstätte Haukiaho deckt derzeit nur 2 Kilometer dieses Trends ab. Historische Bohrungen entlang dieses Trends, die in erster Linie von Outokumpu in den 1960er-Jahren absolviert wurden, wurden nur auf ihren Kupfer- und Nickelgehalt erprobt. Eine Teilanalyse historischer Bohrkerne durch das Unternehmen im Jahr 2022 (siehe Pressemitteilung vom 20. Juli 2022) ergab bedeutende Platin- und Palladiumgehalte.

Abbildung 3. Lageplan des Projekts LK, NI 43-101-konforme Mineralressourcen und kurzfristiges Erweiterungspotenzial

1 Mineralressourcenschätzung vom 25. April 2022:

Tabelle 1a. MRE 2022 für LK

MINERALRESSOURCENSCHÄTZUNG – April 2022 Tonnen und Gehalt Abraumverhältnis Tonnen (Mio. t) Pd Pt Au TPM Cu Ni Co (g/t) (g/t) (g/t) (g/t) (%) (%) (g/t) angedeutet Gebiet Kaukua 1,50 38,2 0,61 0,22 0,07 0,89 0,13 0,11 64,56 vermutet Gebiet Kaukua + Murtolampi 1,45 30,8 0,52 0,20 0,08 0,80 0,14 0,14 86,07 Haukiaho 0,58 18,9 0,27 0,11 0,10 0,48 0,18 0,14 54,30 vermutet gesamt 1,26 49,7 0,43 0,17 0,09 0,68 0,16 0,14 73,98

Tabelle 1b. MRE 2022 für LK, In-situ-Metall

MINERALRESSOURCENSCHÄTZUNG – April 2022 Enthaltenes Metall Abraum- Pd Pt Au TPM Cu Ni Co verhältnis (Mio. oz) (Mio. oz) (Mio. oz) (Mio. oz) (Mio. lbs) (Mio. lbs) (Mio. lbs) angedeutet Gebiet Kaukua 1,50 0,74 0,26 0,08 1,09 110,7 91,6 5,4 vermutet Gebiet Kaukua + Murtolampi 1,45 0,52 0,20 0,07 0,79 96,5 93,9 5,8 Haukiaho 0,58 0,16 0,07 0,06 0,29 76,4 57,5 2,3 vermutet gesamt 1,26 0,68 0,26 0,14 1,08 172,9 151,5 8,1 Anmerkungen:

Bei den Mineralressourcen wurden die Definitionen des CIM (2014) verwendet. Die Mineralressourcen wurden oberhalb einer vorläufigen Tagebaueinschränkungsfläche gemeldet, wobei ein Net Smelter Return (NSR)-Grubenabwurf-Cutoff von 12,5 US$/t verwendet wurde (was zu Vergleichszwecken einem In-situ-Cutoff von etwa 0,65 g/t Palladiumäquivalent entspricht, nur basierend auf Metallpreisen). Die für die Berichterstattung verwendete NSR basiert auf den folgenden Werten: Langfristige Metallpreise von 1.700 US$/oz Pd, 1.100 US$/oz Pt, 1.800 US$/oz Au, 4,25 US$/lb Cu, 8,50 US$/lb Ni und 25 US$/lb Co. Bei Kaukua und Murtolampi wurden variable metallurgische Gewinnungsraten für jedes Metall und bei Haukiaho konstante Gewinnungsraten von 79,8 % Pd, 80,1 % Pt, 65 % Au, 89 % Cu, 64 % Ni und 0 % Co ermittelt. Kommerzielle Bedingungen für ein Cu- und Ni-Konzentrat, basierend auf indikativen Angeboten von Schmelzwerken. Total Precious Metals (TPM) ist gleich Palladium plus Platin plus Gold. Die Schüttdichte liegt zwischen 1,8 und 3,23 t/m 3 . Die Zahlen können sich aufgrund von Rundungen nicht aufaddieren. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Tragfähigkeit. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitische, Marketing- oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten vermuteten Ressourcen in dieser Schätzung sind konzeptioneller Natur, und es wurden keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese vermuteten Ressourcen als angedeutete oder nachgewiesene Mineralressourcen zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, sie in die Kategorie der angedeuteten oder nachgewiesenen Mineralressourcen aufzuwerten.

Die Mineralressourcenschätzung wurde vom Unternehmen unter der Aufsicht von Sean Horan, P.Geo., Technical Manager of Geology bei SLR Consulting Ltd. mit Sitz in Toronto, Ontario, Kanada, erstellt. Herr Horan ist ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101. Die Mineralressourcenschätzung in der Pressemitteilung vom 25. April 2022 wurde in Übereinstimmung mit den CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves (14. Mai 2014) klassifiziert.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Fachinformationen wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P. Geo., Vice President of Exploration und ein Direktor des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und verifiziert.

Über GT Resources

GT Resources Inc. (TSXV: GT) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das die Strategie verfolgt, Kupfer-, Nickel-, Platin- und Palladiumbergbauprojekte in Europa und Nordamerika zu erschließen. Unsere Projekte liegen in Finnland und Kanada und bestehen aus großflächigen Gelegenheiten, die strategische Investitionen eines wichtigen Bergbauunternehmens angezogen haben.

Folgen Sie GT Resources auf LinkedIn, Twitter und unter www.gtresourcesinc.com.

FÜR DAS BOARD

„Derrick Weyrauch“

President & CEO, Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Derrick Weyrauch, President & CEO

E-Mail: info@GTResourcesinc.com

Die TSX Venture Exchange und deren Marktregulierungsbehörde (in den Statuten der TSX Venture Exchange als „Market Regulator“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Stammaktien von GT Resources Inc. wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzentwicklung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie „annehmen“, „glauben“, „planen“, „schätzen“, „erwarten“ und „beabsichtigen“, Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten „kann“, „dürfte“, „könnte“, „sollte“ oder „wird“ oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Projekterschließung, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, betriebliche Risiken im Zusammenhang mit dem Abbau und der Verarbeitung von Mineralen, Schwankungen von Mineral- und Rohstoffpreisen, Eigentumsfragen, Umwelthaftungsansprüche und Versicherungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, das Ausbleiben von Dividenden, Wettbewerb, Verwässerung, die Volatilität des Preises und des Volumens unserer Stammaktien sowie die Auswirkungen von staatlichen Stellen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten. Investoren werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen eine unangemessene Sicherheit beizumessen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

