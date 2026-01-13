ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für Porsche AG auf 42 Euro - 'Neutral'
- UBS senkt Kursziel für Porsche auf 42 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Neutral", Erwartungen sinken.
- China-Geschäft belastet deutsche Autobauer stark.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Porsche AG von 44 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen./mis/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 43,82 auf Tradegate (13. Januar 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -6,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 19,98 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -8,84 %/+32,18 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 42 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Porsche AG - PAG911 - DE000PAG9113
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Porsche AG. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Speziell in China sollte Porsche keine "Allerwelts-Autos" mehr anbieten. Verstärkt Luxus-911er für Reiche, für sehr sehr Reiche.
Der Rauswurf war absehbar ; der Börsenkurs ist gewöhnlich ein vorauseilender Indikator , hat das Ereignis vorweggenommen. Wenn Porsche jetzt im Dax verblieben wäre , hätte der Kurs wahrscheinlich einen Sprung auf 48+ gemacht , wegen Eindeckungen großer Investoren . Fundamental hat sich an der miesen Gesamtsituation gar nichts geändert !Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif