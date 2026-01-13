UBS senkt Ziel für Porsche AG auf 42 Euro - 'Neutral'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 43,82 auf Tradegate (13. Januar 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -6,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 19,98 Mrd..

Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -8,84 %/+32,18 % bedeutet.