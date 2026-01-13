    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Über 50 E-Mails im Job am Tag - Deutlicher Anstieg

    Für Sie zusammengefasst
    • E-Mails in Deutschland steigen auf 53 pro Tag.
    • 2021 waren es im Schnitt nur 26 E-Mails täglich.
    • E-Mail bleibt wichtigste Kommunikationsform im Job.
    BERLIN (dpa-AFX) - Die Berufstätigen in Deutschland bekommen immer mehr E-Mails. Im Durchschnitt landen jeden Tag 53 Nachrichten in den geschäftlichen Mail-Postfächern, ergab eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom. Bei einer vergleichbaren Studie im Jahr 2021 lag die Zahl der beruflichen E-Mails pro Tag noch bei 26, vor zwei Jahren waren es durchschnittlich 40 E-Mails am Tag.

    Für die Studie hat der Bitkom 1.002 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren befragt - darunter 532 berufstätige Internetnutzer. Die Studie ist repräsentativ.

    Wichtigste Form der beruflichen Kommunikation

    "Die E-Mail ist für viele nach wie vor die wichtigste Form der beruflichen Kommunikation. Sie ist gut etabliert, leicht zu bedienen und funktioniert zuverlässig", sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. "Zudem basiert die E-Mail auf einer offenen Infrastruktur mit unabhängigen Anbietern und schafft keine Abhängigkeit von einzelnen Plattformen."

    Ein Blick auf die Verteilung: Etwa jeder Siebte (14 Prozent) erhält täglich 100 oder mehr berufliche Mails. 22 Prozent bekommen täglich zwischen 50 und 100, und 46 Prozent zwischen 10 und 50 Mails. Nur 1 Prozent erhält weniger als 10 Mails am Tag./chd/DP/men






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
