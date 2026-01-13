    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    Übernahme von Apple Card zehrt an Gewinn von JPMorgan

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan verzeichnet Gewinnrückgang durch Übernahme.
    • Quartalsgewinn sank um eine Milliarde auf 13 Mrd.
    • Zinsüberschuss übertrifft Analystenerwartungen deutlich.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Übernahme der Apple-Kreditkarten von Goldman Sachs hat der größten US-Bank JPMorgan im Schlussquartal 2025 einen Gewinnrückgang eingebrockt. Während die Erträge insgesamt stärker sprudelten als von Analysten erwartet, sank der Quartalsgewinn im Jahresvergleich um rund eine Milliarde auf gut 13 Milliarden US-Dollar (gut 11 Mrd Euro). Denn JPMorgan legte im Zuge der Übernahme 2,2 Milliarden Dollar für drohende Kreditausfälle zurück.

    Die Pläne von Bankchef Jamie Dimon für das laufende Jahr fielen indes höher aus als von Branchenexperten im Schnitt erwartet. So stellte der Manager einen Zinsüberschuss von rund 103 Milliarden Dollar in Aussicht. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt nur mit gut 100 Milliarden gerechnet.

    Im abgelaufenen Jahr steigerte JPMorgan die gesamten Erträge um drei Prozent auf 182,4 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen von Analysten. Der Zinsüberschuss wuchs im gleichen Maß auf 95,4 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente die Bank gut 57 Milliarden Dollar. Wegen der Belastungen durch die Übernahme des Apple-Kartengeschäfts verfehlte JPMorgan damit den eigenen Rekordgewinn aus dem Vorjahr um zwei Prozent./stw/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 222,2 auf Tradegate (13. Januar 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -2,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,28 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,67USD. Von den letzten 9 Analysten der Apple Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 305,00USD was eine Bandbreite von +3,37 %/+37,08 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
