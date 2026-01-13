    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZenatech AktievorwärtsNachrichten zu Zenatech
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    ZenaTech unterzeichnet Angebot zur Übernahme eines Hochdruckreinigungsspezialisten mit mehreren Niederlassungen in zwei Bundesstaaten und erweitert sein Drone-as-a-Service-Geschäft in einem Wachstumsmarkt mit einer Jahreszuwachsrate von 17 %

    ZenaTech unterzeichnet Angebot zur Übernahme eines Hochdruckreinigungsspezialisten mit mehreren Niederlassungen in zwei Bundesstaaten und erweitert sein Drone-as-a-Service-Geschäft in einem Wachstumsmarkt mit einer Jahreszuwachsrate von 17 %
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    ZenaTech unterzeichnet Angebot zur Übernahme eines Hochdruckreinigungsspezialisten mit mehreren Niederlassungen in zwei Bundesstaaten und erweitert sein Drone-as-a-Service-Geschäft in einem Wachstumsmarkt mit einer Jahreszuwachsrate von 17 %

     

    Vancouver, British Columbia, (13. Januar 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Angebot zur Übernahme eines in Florida ansässigen Hochdruckreinigungsspezialisten mit mehreren Niederlassungen in zwei US-Bundesstaaten unterzeichnet hat. Diese Firma verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung moderner Hochdruckreinigungsdienste für Kunden aus den Bereichen Gewerbe, Behörden, Industrie und Hausbesitzerverbände und sorgt für die Instandhaltung und Erhaltung von Gebäudefassaden und Dächern, Industrieanlagen, öffentlichen Flächen und Parkplätzen.

     

    „Die Ausweitung unseres Drone-as-a-Service-Angebots im Bereich Hochdruckreinigung auf weitere Standorte und US-Bundesstaaten eröffnet uns enorme Möglichkeiten, mit unseren Drohnen in einem Markt Fuß zu fassen, der ein jährliches Wachstum von rund 17 % verzeichnet“, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Die drohnengestützte Hochdruckreinigung macht Reinigungsdienste sicherer, schneller und kostengünstiger, da Gerüste und Hebevorrichtungen durch fortschrittliche Drohnentechnologien ersetzt werden, mit denen sich Gebäude, Dächer und öffentliche Flächen leichter reinigen lassen. Wir transformieren damit eine herkömmliche, arbeitsintensive Dienstleistung in ein wachstumsstarkes, technologieorientiertes Geschäft mit deutlich besseren Margen, einer stärkeren Differenzierung und einem klaren Vorteil angesichts der steigenden Standards in puncto Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit. Unsere technologieorientierte Expansionsstrategie wird uns sehr wahrscheinlich auch in anderen geografischen Regionen Umsatzchancen eröffnen, wo man auf Hochdruckreinigungsdienste angewiesen ist.“

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ZenaTech unterzeichnet Angebot zur Übernahme eines Hochdruckreinigungsspezialisten mit mehreren Niederlassungen in zwei Bundesstaaten und erweitert sein Drone-as-a-Service-Geschäft in einem Wachstumsmarkt mit einer Jahreszuwachsrate von 17 % ZenaTech unterzeichnet Angebot zur Übernahme eines Hochdruckreinigungsspezialisten mit mehreren Niederlassungen in zwei Bundesstaaten und erweitert sein Drone-as-a-Service-Geschäft in einem Wachstumsmarkt mit einer Jahreszuwachsrate von 17 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     