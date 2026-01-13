ZenaTech unterzeichnet Angebot zur Übernahme eines Hochdruckreinigungsspezialisten mit mehreren Niederlassungen in zwei Bundesstaaten und erweitert sein Drone-as-a-Service-Geschäft in einem Wachstumsmarkt mit einer Jahreszuwachsrate von 17 %

Vancouver, British Columbia, (13. Januar 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Angebot zur Übernahme eines in Florida ansässigen Hochdruckreinigungsspezialisten mit mehreren Niederlassungen in zwei US-Bundesstaaten unterzeichnet hat. Diese Firma verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung moderner Hochdruckreinigungsdienste für Kunden aus den Bereichen Gewerbe, Behörden, Industrie und Hausbesitzerverbände und sorgt für die Instandhaltung und Erhaltung von Gebäudefassaden und Dächern, Industrieanlagen, öffentlichen Flächen und Parkplätzen.

„Die Ausweitung unseres Drone-as-a-Service-Angebots im Bereich Hochdruckreinigung auf weitere Standorte und US-Bundesstaaten eröffnet uns enorme Möglichkeiten, mit unseren Drohnen in einem Markt Fuß zu fassen, der ein jährliches Wachstum von rund 17 % verzeichnet“, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Die drohnengestützte Hochdruckreinigung macht Reinigungsdienste sicherer, schneller und kostengünstiger, da Gerüste und Hebevorrichtungen durch fortschrittliche Drohnentechnologien ersetzt werden, mit denen sich Gebäude, Dächer und öffentliche Flächen leichter reinigen lassen. Wir transformieren damit eine herkömmliche, arbeitsintensive Dienstleistung in ein wachstumsstarkes, technologieorientiertes Geschäft mit deutlich besseren Margen, einer stärkeren Differenzierung und einem klaren Vorteil angesichts der steigenden Standards in puncto Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit. Unsere technologieorientierte Expansionsstrategie wird uns sehr wahrscheinlich auch in anderen geografischen Regionen Umsatzchancen eröffnen, wo man auf Hochdruckreinigungsdienste angewiesen ist.“