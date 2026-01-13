Parlamentswahl in Ungarn am 12. April

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Für Sie zusammengefasst
    • Nächste Parlamentswahl in Ungarn: 12. April 2024.
    • Orban und Fidesz müssen Machtverlust ernsthaft fürchten.
    • Herausforderer Magyar führt in Umfragen, aber unsicher.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BUDAPEST (dpa-AFX) - Die nächste Parlamentswahl in Ungarn findet am 12. April statt. Staatspräsident Tamas Sulyok setzte diesen Termin erwartungsgemäß fest und entsprach damit einem vorher geäußerten Wunsch von Ministerpräsident Viktor Orban.

    Der seit 2010 ohne Unterbrechung amtierende rechtspopulistische Regierungschef Orban und seine Partei Fidesz müssen erstmals seit 16 Jahren ernsthaft damit rechnen, die Macht zu verlieren. Die bürgerliche Tisza-Partei von Orbans Herausforderer Peter Magyar liegt in Umfragen seit Monaten kontinuierlich vor Fidesz.

    Magyar stammt selbst aus dem inneren Fidesz-Kreis, hat aber vor knapp zwei Jahren mit Orbans System kategorisch gebrochen. Wegen der Unwägbarkeiten des komplexen ungarischen Wahlsystems und der erdrückenden Übermacht der von Orban kontrollierten Medien gilt ein Wahlsieg Magyars aber nicht als gesichert./kl/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
